Жозе Моуринью прилетел в Барселону

Тренер покачал головой в аэропорту после вопроса о том, определился ли он со своим будущим. Моуринью улыбнулся, когда его спросили конкретно про «Барселону».

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью входит в число возможных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае увольнения Хави. Основным вариантом назывался Рафаэль Маркес, которые возглавляет «Барселону Атлетик».