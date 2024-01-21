«Бавария» проиграла «Вердеру» в бундеслиге и отстает от «Байера» на 7 очков
«Бавария» на своем поле уступила «Вердеру» в матче 18-го тура бундеслиги — 0:1.
Бавария
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«Бавария» на своем поле уступила «Вердеру» в матче 18-го тура бундеслиги — 0:1.
Единственный гол на 59-й минуте забил бывший игрок мюнхенцев Митчелл Вайзер.
«Бавария» (41 очко) остается на втором месте в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.
«Вердер» (20) поднялся на 12-е место в турнирной таблице.