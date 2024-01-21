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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» проиграла «Вердеру» в бундеслиге и отстает от «Байера» на 7 очков

«Бавария» на своем поле уступила «Вердеру» в матче 18-го тура бундеслиги — 0:1.

Бавария
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Источник: Reuters

Единственный гол на 59-й минуте забил бывший игрок мюнхенцев Митчелл Вайзер.

«Бавария» (41 очко) остается на втором месте в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.

«Вердер» (20) поднялся на 12-е место в турнирной таблице.

Бавария
0:1
Первый тайм: 0:0
Вердер
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