Тетрадзе рассказал о проблемах в грузинском футболе

«Я восемь месяцев работал в “Сабуртало” и могу сказать, что грузинский чемпионат развивается. Что было пять лет назад и сейчас — шаг вперед. Прогресс чувствуется, но он происходит маленькими шагами. Этот чемпионат точно не надо списывать со счетов. В Грузии много молодых, талантливых футболистов. К сожалению, они потом теряются. Пока не будет глобальной инфраструктуры, условий, то прогресс будет медленным и тяжелым», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.