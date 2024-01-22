«Ливерпуль» удержал первое место в АПЛ. Даже без четырёх ключевых футболистов

«Ливерпуль» провёл первый матч в АПЛ в 2024 году. Команда Юргена Клоппа смогла удержаться на первом месте в чемпионате. И это несмотря на отсутствие сразу четырёх ключевых футболистов: Трента Александер-Арнольда, Эндрю Робертсона, Доминика Собослаи и Мохамеда Салаха. Ну и без Эндо, который хоть и не настолько важен для команды, но тоже периодически получал игровое время (ровно 700 минут в этом чемпионате Англии).

«Борнмут» мог казаться не особо серьёзным соперником — но только для тех, кто не следит за АПЛ. Эта команда набрала ход в последние два месяца. За восемь туров у неё одно поражение, одна ничья и шесть побед. За этот же отрезок нападающий Доминик Соланке забил восемь мячей. Кстати, это экс-игрок «Ливерпуля», что добавляло интриги матчу.

Правда, на этот раз форварду мало что позволили сделать. У него лишь один удар, да и тот мимо. До нападающего мяч практически не доходил. Впрочем, и у «Ливерпуля» в первом тайме мало что получалось. Едва ли не самый яркий момент до перерыва — фол Джастина Клюйверта (сына Патрика Клюйверта) на Луисе Диасе. Голландец попал шипами в голень сопернику, но каким-то образом избежал даже жёлтой карточки, хотя при желании можно было и удалять.

«Ливерпуль» открыл счёт сразу после перерыва. На 50-й минуте у гостей получилась настолько быстрая комбинация Джонс — Жота — Нуньес, что, когда каждый из них оказывался с мячом, в пяти метрах от них не было ни одного соперника. И ассист, и гол получились в одно касание.

После этого «Ливерпуль» было уже не остановить. Жота, помимо голевой передачи, записал на свой счёт ещё и два гола. Причём во втором случае ему ассистировал 20-летний Конор Брэдли. Для правого защитника это был дебютный матч в АПЛ, хотя у парня есть опыт игры в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги, а также за сборную Северной Ирландии.

При счёте 3:0 тренер «Ливерпуля» выпустил Бобби Кларка, Оуэна Бека и Кейда Гордона. То есть футболистов, которых даже фанаты «Ливерпуля» могут не знать. Однако это не помешало Нуньесу забить четвёртый мяч, сделав счёт неприличным — 4:0. Уверенная победа «Ливерпуля». Следующие два матча в АПЛ — с «Челси» (дома) и «Арсеналом» (на выезде).