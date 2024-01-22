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00:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-звезда «Реала» шокировал «Барсу». Но Хави спасли два списанных героя

Ферран Торрес и Жоау Феликс принесли каталонцам важнейшую победу.

Бетис
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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«Барселона» сильно отстаёт от «Реала» и «Жироны» в таблице Примеры. Команда Хави позади мадридцев на 10 очков, а соседей по Каталонии — на восемь. Шанс приблизиться к двум лидерам предоставлялся по итогам тяжёлого выезда к «Бетису». В последних шести гостевых матчах с севильцами «Барса» неизменно побеждала.

Получилось ли на этот раз?

У каталонцев сложилась тяжёлая кадровая ситуация. Плотный график (чемпионат, Суперкубок, Кубок) + многочисленные травмы не оставляют Хави возможностей для масштабной ротации. Поэтому приходится изворачиваться. Хотя и у «Бетиса» список травмированных выглядит солидно. Однако обе команды ярко зажгли уже в первом тайме.

Хозяева не боялись фаворита и начали создавать моменты со старта встречи. Очень активен был экс-игрок «Реала» Иско. Всё же принципиальность встречи с «Барселоной» для него никуда не делась. У сине-гранатовых выделялся Педри, получивший пару возможностей забить. И в одном из моментов он создал гол. На 21-й минуте Педри прострелил в чужую штрафную, где Ферран Торрес получил мяч и отправил его в ворота «Бетиса». Не самая сложная, но рабочая комбинация. В чём-то даже повезло, ведь мяч к ассистенту этого гола отскочил случайным образом.

Сломил ли пропущенный мяч «Бетис»? Нет. И хозяева, и гости не сбавляли темпа и находились в поиске возможностей у чужих ворот. Всё же «Барса» была чуть успешнее. Да и второй гол каталонцев почти пришёл. На 45-й минуте Левандовски забил, но мяч отменили после помощи VAR, обнаружив офсайд. А могли каталонцы уйти на перерыв с комфортным преимуществом.

Второй тайм «Барселона» начала так же круто, как их главный конкурент — «Реал» и во встрече с «Альмерией». Уже на 48-й минуте команда Хави забила второй мяч: Ферран оказался в удачном положении и с отскока от перекладины отметился уже дублем. «Барса» приблизилась к седьмой подряд гостевой победе над «Бетисом» в рамках Примеры. Но кто-то сомневался, что «Королевский клуб» не сдастся?

Всё же не зря «Бетис» забрал к себе Иско. Зелёно-белые давили на ворота «Барсы» — и успех пришёл. На 57-й минуте Иско сотворил шедевр, отправив мяч в девятку после удара в касание. И сразу болельщики на стадионе «Бенито Вильямарин» почувствовали: сегодня есть шансы на очки.

Эмоции фанатов передались игрокам на поле, и те понеслись вперёд. И уже через пару минут Иско оформил дубль! В результате комбинации мяч оказался в штрафной «Барсы», где хавбек оказался самым успешным. Судья Хесус Хиль Мансано сначала не засчитал гол, но после помощи VAR изменил решение (заподозрили офсайд). Как же в этот момент болельщики «Реала» радовались помощи от бывшего игрока!

Хави сразу внёс коррективы: вместо ничего не показавшего Левандовского выпустил Витора Роке. 18-летний бразилец появился на поле в рамках Примеры всего лишь во второй раз. Обе команды создавали острые моменты: причём самый классный шанс был именно у Роке, пробившего мимо ворот из выгодной позиции. Однако гол никак не приходил.

Но разве мог такой матч закончится скучной ничьей? На 90-й минуте «Барса» разыграла классную комбинацию, на ударной позиции оказался вышедший на поле Жоау Феликс, пробивший внешней стороной стопы. И мяч залетел точно в правый нижний угол ворот «Бетиса». Как же этому голу радовались футболисты «Барса» и Хави! Всё же этот матч стал одним из важнейших на непростом отрезке. «Барселона» не остановилась на трёх голах, через пару минут забив ещё. Ламин Ямал отдал пас на Феррана, переправившего мяч в ворота «Бетиса». Торрес оформил хет-трик (ещё и отдал ассист) в своём 100-м матче за каталонцев!

«Барса» не отпустила «Реал» ещё дальше, сохранив отставание в семь очков, а до «Жироны» уже пять. «Бетис» же всё дальше от зоны ЛЧ или ЛЕ по итогам сезона. Хави после прошедшего матча усилил свои позиции на посту тренера каталонцев. Посмотрим, получится ли у него приблизиться к лидирующей двойке и навязать реальную борьбу за титул.

Никита Паглазов

Бетис
2:4
Первый тайм: 0:1
Барселона
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