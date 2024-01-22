Представитель Рыболовлева подтвердил изучение вариантов продажи футбольного клуба «Монако»

«Мажоритарный акционер ФК “Монако” решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон», — сказал ТАСС представитель предпринимателя.

По его словам, в качестве финансового консультанта привлечен инвестиционный банк Raine Group. «Нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведет к какой-либо сделке с участием клуба. На данный момент мы не намерены делать больше никаких других заявлений относительно стратегического анализа», — добавил собеседник агентства.

Рыболовлеву 57 лет, он приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году, тогда клуб выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В 2017 году клуб впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, в 2014 и 2018 годах занял второе место в чемпионате страны.