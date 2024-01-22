«Ювентус» вышел на первое место в чемпионате Италии, разгромив «Лечче»

Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Душан Влахович (59-я, 68-я минуты), еще один гол забил Бремер (85).

«Ювентус» (52 очка) вышел на первое место в турнирной таблице Серии A, однако у миланского «Интера» (51) есть игра в запасе. «Лечче» (21) располагается на 14-й строчке.