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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» вышел на первое место в чемпионате Италии, разгромив «Лечче»

«Ювентус» разгромил «Лечче» и вышел на первое место в чемпионате Италии.

Ювентус
Лечче
Фрозиноне
Кальяри
Эмполи
Монца
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ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Лечче» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Душан Влахович (59-я, 68-я минуты), еще один гол забил Бремер (85).

«Ювентус» (52 очка) вышел на первое место в турнирной таблице Серии A, однако у миланского «Интера» (51) есть игра в запасе. «Лечче» (21) располагается на 14-й строчке.

Результаты других матчей:

«Фрозиноне» — «Кальяри» — 3:1;

«Эмполи» — «Монца» — 3:0;

«Салернитана» — «Дженоа» — 1:2.

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0:3
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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