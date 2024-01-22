Хет-трик украинского игрока помог «Жироне» разгромить «Севилью»

Встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей хет-трик оформил украинский нападающий Артём Довбик (13, 15, 19-я минуты), также отличились Виктор Цыганков (56) и Кристиан Стуани (89).

Благодаря трем голам Довбик делит с футболистом мадридского «Реала» Джудом Беллингемом первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании. У них по 14 забитых мячей.

«Жирона» (52 очка) вышла на первое место в Ла Лиге, однако у «Реала» (51) есть игра в запасе. «Севилья» (16) располагается на 17-й строчке.