Хет-трик украинского игрока помог «Жироне» разгромить «Севилью»
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Жирона» нанесла разгромное поражение «Севилье» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Жирона
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Жирона» нанесла разгромное поражение «Севилье» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей хет-трик оформил украинский нападающий Артём Довбик (13, 15, 19-я минуты), также отличились Виктор Цыганков (56) и Кристиан Стуани (89).
Благодаря трем голам Довбик делит с футболистом мадридского «Реала» Джудом Беллингемом первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании. У них по 14 забитых мячей.
«Жирона» (52 очка) вышла на первое место в Ла Лиге, однако у «Реала» (51) есть игра в запасе. «Севилья» (16) располагается на 17-й строчке.
В следующем туре «Жирона» 28 января сыграет на выезде с «Сельтой», а «Севилья» в этот же день примет «Осасуну».