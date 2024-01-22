Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21.01
Жирона
Севилья
51
Футбол. Зарубежный
21.01
Лечче
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
21.01
Салернитана
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
21.01
Бетис
Барселона
24
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
21.01
Жирона
Севилья
51
21.01
Бетис
Барселона
24
21.01
Реал
Альмерия
32
21.01
Осасуна
Хетафе
32
20.01
Сельта
Реал Сосьедад
01
20.01
Валенсия
Атлетик
10
20.01
Вильярреал
Мальорка
11
20.01
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
02
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик украинского игрока помог «Жироне» разгромить «Севилью»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Жирона» нанесла разгромное поражение «Севилье» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Жирона
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей хет-трик оформил украинский нападающий Артём Довбик (13, 15, 19-я минуты), также отличились Виктор Цыганков (56) и Кристиан Стуани (89).

Благодаря трем голам Довбик делит с футболистом мадридского «Реала» Джудом Беллингемом первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании. У них по 14 забитых мячей.

«Жирона» (52 очка) вышла на первое место в Ла Лиге, однако у «Реала» (51) есть игра в запасе. «Севилья» (16) располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Жирона» 28 января сыграет на выезде с «Сельтой», а «Севилья» в этот же день примет «Осасуну».

Читайте также
Жирона
5:1
Первый тайм: 3:1
Севилья
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Драма Костылевой: ЧР по прыжкам омрачился страшным падением юной фигуристки
Украинка обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь