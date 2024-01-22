Болельщики «Иртыша» узнали хорошие новости

Источник: Валерий Бугаев

По данным акима области, задолженность перед бывшими игроками и тренерами «Иртыша» погашена на 70−75 процентов. Долг перед ними сократился с двух с половиной миллиардов до 687 миллионов тенге. Это главное условие, которое поставил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Проведена сложная работа. Сразу хочу подчеркнуть, что это работа не нескольких людей. Помогали КФФ, областная федерация футбола, некоторые болельщики. Проблема в том, что нужно было договориться отдельно с каждым из 24 кредиторов. Большинство согласились дисконтировать долги: кто-то — 50 процентов, кто-то — десять. Некоторые готовы были принять и десять процентов долгов — лишь бы клуб сохранился», — сказал глава региона.

Утвержден график погашения долгов, нашлись спонсоры, которые погасят половину. Аким пообещал, что второй половиной также займутся меценаты. Среди них крупные компании.

Что касается налоговой задолженности, то, как подчеркнул Асаин Байханов, этот вопрос не принципиален в плане возрождения клуба и сохранения преемственности. Главное, чтобы у футболистов, тренеров и работников не было претензий к «Иртышу». Сейчас идет процесс банкротства старого юрлица, что не повлияет на новый-старый клуб.

«Основная проблема — клубы не живут по средствам. Проблемы ведь начались не в 2020 году, а гораздо раньше — в 2018-м. Там было и уголовное дело. Мы могли создать новый клуб, назвать его “Иртыш-2”, но УЕФА не позволило бы использовать символику и историю команды. Поэтому мы выбрали именно путь поэтапной реанимации, — пояснил аким.

Асаин Байханов считает первоочередной задачей возрожденного «Иртыша» — выход в Первую лигу. Старт со Второй лиги, по мнению акима области, — справедливый и естественный путь развития для команды.

«У меня была личная мотивация — главное, чтобы играли павлодарские ребята, — признался Асаин Байханов. — Начнут со Второй лиги, как раз наиграют состав, наберутся опыта. Меня больше волнует детский футбол. Это наше будущее. Откуда вырастают такие, как Месси и Неймар? Такие ребята смотрят на живых футболистов, хотят быть как они и играть в местном клубе. Я бывал в Манчестере, там все мечтают играть за “Манчестер Юнайтед”. В Турции все хотят играть за “Галатасарай”. Так вот я хочу, чтобы павлодарские ребята мечтали играть за “Иртыш”.

Накануне аким области посетил первую тренировку возрожденной команды и пожелал игрокам и тренерам побед. Кроме того, глава региона поставил перед «Иртышом» конкретные задачи на сезон.