Роналду не признаёт «Золотой мяч» и премию от ФИФА. И имеет полное право на это

Что я думаю о «Золотом мяче» и награде The Best от ФИФА? Эти награды в каком-то смысле теряют свой авторитет. Это не означает, что Месси, Холанд или Мбаппе не заслуживают их. Просто я больше не верю в эти награды, несмотря на то что я выиграл в номинациях на Globe Soccer Awards. Но есть факты и цифры, которые не обмануть. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что есть объективные цифры. Я к этому привык и знаю, как работают эти организации. Честно говоря, я не смотрел церемонию вручения наград The Best от ФИФА.