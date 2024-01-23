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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
00:32 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист вернется в КПЛ после игр в Испании, просмотра в Хорватии и медиафутбола

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Дмитрий Бачек продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Шахтер"

23-летний футболист тренируется в составе «горняков» на сборе в Караганде и готовится вылететь с командой на УТС в Турцию.

Последним клубом Бачека был дзержинский «Арсенал», выступающий в первой лиге Беларуси. За «канониров» казахстанец сыграл 26 игр, забил четыре гола и сделал два ассиста.

Бачек также известен тем, что играл за испанские клубы «Побленсе» и «Антакеру» из низших дивизионов. В 2020 году он проходил просмотр в хорватском «Хайдуке», а затем ездил на сборы с белорусской командой «Смолевичи».

В 2022 году полузащитник, уйдя из «Аксу» и оставшись без клуба, решил попробовать себя в медиафутболе, подписав контракт с SD Family. Молодой футболист успел принять участие в медиа-турнире с участием ведущих шоу-команд России.

Всего в КПЛ Бачек сыграл за родной «Шахтер» и «Аксу» 13 матчей. Также забил 15 голов за вторую команду «горняков». Вызывался в молодежную сборную Казахстана, за которую сыграл девять матчей и забил один гол.

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