Клубный бардак, критика и вред для сборной. От чего Зайнутдинов страдает в «Бешикташе»

Источник: ФК "Бешикташ"

Один из лидеров сборной Казахстана перебрался в чемпионат Турции в августе 2023 года. К текущему моменту он провел за стамбульцев 25 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и заработав три предупреждения.

Что же сейчас заставляет страдать Зайнутдинова?

Кризисный период в «Бешикташе»: результаты, микроклимат, тренерская чехарда

В этом сезоне в «Бешикташе» очень неспокойно. Команду тренирует уже четвертый по счету тренер, и это без учета тех, кто исполнял обязанности наставника в период между увольнением одного специалиста и назначением следующего.

В Суперлиге команда занимает четвертое место. Это не так плохо, но ситуация проясняется, когда все узнают, что отставание от конкурентов из «Фенербахче» и «Галатасарая» составляет аж 19 баллов! Напоминать лишний раз о провале в групповой стадии Лиги конференций, наверное, даже не стоит. Не каждый раз столь опытная и укомплектованная команда набирает всего четыре очка в шести матчах самого нестатусного еврокубкового турнира.

Даже когда клуб возглавил опытнейший португалец Фернанду Сантуш, при котором «Бешикташ» сходу добыл несколько уверенных побед подряд, проблемы никуда не исчезли. В предыдущем туре команда неожиданно проиграла скромному «Пендикспору» из зоны вылета — 0:4.

К отсутствию стабильности и проблеме бесконечных тренерских перестановок можно добавить разрозненность коллектива. Посреди сезона «Бешикташ» отстранил от тренировок и игр пятерых легионеров, часть из которых уже подписала контракты с другими клубами.

Такая атмосфера может плохо влиять на Зайнутдинова. Тем более он проводит лишь первый сезон в абсолютно новом для себя чемпионате.

Все дальше от истоков. Зайнутдинов может закрепиться в новом амплуа

Любопытная статистика: с каждым годом Бахтиер играет все глубже в обороне и меньше задействован в атаке. В «Таразе» он был чистым вингером и атакующим полузащитником, забивая в среднем каждые четыре матча. В «Астане» и «Ростове» он уже периодически стал использоваться на фланге обороны, и там он забивал реже.

В ЦСКА он практически не выполнял атакующие задачи. В итоге он забил всего семь мячей в 83 матчах. Что же касается периода в «Бешикташе», то сначала у него было игровое время в полузащите, но со временем он закрепился на позиции центрального защитника. Причем при игре в четыре оборонца. Это уже не латераль и не левый защитник в тройке, а именно чистой воды центральный защитник.

Самому Зайнутдинову комфортнее играть ближе в атаке, и он никогда этого не скрывал, хотя и добавлял, что готов работать везде, где ему укажет тренер. Но такими темпами Бахтиер может окончательно отойти от истоков и закрепиться в статусе защитника. И это плохо скажется не только на статистике, но и на сборной.

В национальной команде Зайнутдинов играет одну из важнейших ролей в атаке, и там на него рассчитывают явно не как на центрального защитника. Но пока он играет в «Бешикташе» на этой позиции, он рискует потерять навыки игры в нападении, и от этого пострадает атакующий потенциал сборной.

Зайнутдинов впервые подвергся критике от болельщиков

В предыдущих клубах Бахтиера особо не ругали ни фанаты, ни тренеры. Наоборот, все отмечали его работоспособность, желание помогать команде на любой позиции и профессиональное отношение к делу. Но требовательные фанаты «Бешикташа» не знают авторитетов, поэтому могут критиковать каждого.

Казахстанцу достается в первую очередь за те ошибки, которые он совершает в центре обороны. Болельщики, которые ждут результата и находятся в ярости от нестабильности клуба, не задумываются над тем, что Бахтиер — вообще не защитник. Но как только он допускает ошибки в обороне — фанаты сразу активируют свою критику. Так было после матча с «Пендикспором», где Зайнутдинов, если называть вещи своими именами, сыграл если не слабенько, то неудовлетворительно.

На фоне ошибок некоторые фанаты не забывают припомнить, что за футболиста сборной Казахстана было заплачено 4,5 миллиона евро. С учетом того, что «Бешикташ» не привык тратить большие деньги — это ощутимая сумма за футболиста, которого особо не знали в Турции.

Как справляться с критикой, а где-то даже с хейтом, при этом находясь в кризисном клубе и играя не на своей позиции? Это очень хороший вопрос, ответ на который не смог бы дать даже опытный футболист. Поэтому Бахтиеру нужна поддержка со стороны родных и казахстанских болельщиков, чтобы пройти данный этап.

Будет ли в итоге трансфер Зайнутдинова в «Бешикташ» провальным, или же все еще встанет на свои места? Это покажет только время. Остается ждать и с интересом наблюдать за ситуацией в Стамбуле.