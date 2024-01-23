Дом Самата Смакова пострадал во время землетрясения в Алматы

«Дом чуть-чуть пострадал, там было прямо видно, что земля ходила, входная дверь не защелкивается, а так нормально. Самое главное, что все живы и здоровы. Я-то сам в Астане, супруга в командировке по работе, а дети с моим другом и братишкой остались в Алматы. Страшно, что у детей родителей рядом не было в этот момент. Слава богу, что все успокоилось и утряслось», — рассказал Смаков сайту Sport Plus Qazaqstan.
По данным алматинского ДЧС, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января в 00:09 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. «Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы — на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения — 15.1. Магнитуда MPV — 6.7. Глубина — 65 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы — 5 баллов, Шымкент — 2 балла», — говорится в сообщении.