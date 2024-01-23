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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:22 (мск), источник: Vesti.kz

Дом Самата Смакова пострадал во время землетрясения в Алматы

Известный казахстанский футбольный тренер и экс-игрок многих клубов КПЛ и национальной команды Самат Смаков показал последствия землетрясения в Алматы, сообщают Vesti.kz. Его дом пострадал во время толчков.

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Источник: ФК "Елимай"

«Дом чуть-чуть пострадал, там было прямо видно, что земля ходила, входная дверь не защелкивается, а так нормально. Самое главное, что все живы и здоровы. Я-то сам в Астане, супруга в командировке по работе, а дети с моим другом и братишкой остались в Алматы. Страшно, что у детей родителей рядом не было в этот момент. Слава богу, что все успокоилось и утряслось», — рассказал Смаков сайту Sport Plus Qazaqstan.

По данным алматинского ДЧС, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января в 00:09 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. «Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы — на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения — 15.1. Магнитуда MPV — 6.7. Глубина — 65 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы — 5 баллов, Шымкент — 2 балла», — говорится в сообщении.

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