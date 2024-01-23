«Это мировой позор». К судейскому скандалу «Реала» подключилась даже «Барса»

Встреча 21-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Альмерией» (3:2) получилась не только эпичной, но и скандальной. Мадридцы вырвали победу лишь на 90+9-й минуте благодаря усилиям Даниэля Карвахаля. Защитник забил самый поздний гол «Реала» в истории выступлений в Примере. А мадридцы во втором тайме устроили камбэк со счёта 0:2. Но несколько судейских решений в пользу «Реала» вызвали скандал в Испании, который не утихает даже спустя два дня после матча. Разбираемся, что же произошло.

По ходу встречи «Реала» и «Альмерии» возникли три эпизода, для разрешения которых судья Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи VAR. Сначала арбитр после просмотра поставил пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте. 11-метровый в итоге реализовал Джуд Беллингем.

После этого Маэсо отменил гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте. А затем вновь принял решение в пользу Мадрида после помощи VAR, засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте. Получается, благодаря Маэсо «Реал» отыгрался с 0:2 и вырвал победу.

Интересно, что по итогам первого тайма работой судьи остался недоволен лидер хозяев Джуд Беллингем. «Я не буду ругаться, если вы со мной согласитесь. Это полный отстой, чувак, каждую неделю. Чёртов ад», — привёл слова англичанина в адрес арбитра Goal.

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес после матча дал оценку работе коллеги:

«Пенальти в ворота “Альмерии”? Это не пенальти, на мой взгляд — до этого эпизода сфолил Хоселу, а Рюдигер нарушил правила на Эдгаре. Игрок “Реала” прыгает на защитника “Альмерии”, и ему было необходимо [вытянуть руку]. Здесь не должно было быть пенальти.

Отменённый гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала»? Фол налицо. Судья не засчитывает мяч, потому что этот тип контакта свистят как фол. Игрок борется за мяч и рукой бьёт соперника по лицу. Нравится вам это или нет — другой вопрос, но это фол, гол отменён верно.

Гол Винисиуса? В этом эпизоде у меня тоже больше сомнений, чем уверенности. Я вижу игру скорее рукой, чем плечом, но не могу сказать точно. Мне очевидно, что вердикт VAR не является однозначно ошибочным. Из этих моментов оспорить можно лишь первый и третий, но не второй. Мы должны разделять то, чего хотим мы, и то, что говорит технический комитет".

Другой экс-судья — Перес Бурруль — также заявил о непонимании некоторых решений: «Есть три пограничных действия с большим количеством интерпретаций. Пенальти в ворота “Альмерии”: Кайки сыграл рукой, но рука защитника “Альмерии” оказалась в естественном положении после того, как он потерял равновесие. Отменённый гол Серхио Аррибаса в ворота “Реала”: я не думаю, что VAR мог оценить и увидеть, был ли фол со стороны Лопи в этом эпизоде. Если бы не было свистка на поле, то гол должен был быть засчитан. Гол Винисиуса: судья на поле указывает, что Винисиус подыграл себе рукой, а затем гол засчитывается после консультации с VAR. Я не понимаю этого решения судьи».

После матча в Сети появились переговоры судейской бригады в моментах с назначением пенальти в ворота «Альмерии» и просмотра гола Винисиуса.

Пенальти в ворота «Альмерии»

Арбитр VAR: «Я рекомендую вам (главному арбитру встречи Маэсо. — Прим. “Чемпионата”) посмотреть повтор, чтобы вы могли оценить возможный пенальти из-за игры рукой защитника “Альмерии”.

Главный арбитр: «Хорошо, я посмотрю… Совершенно точно это пенальти. Игрок мадридцев пытается забить, но мяч попадает в руку, защитник “Альмерии” мешает забить гол. Я собираюсь назначить пенальти без карточки».

Гол Винисиуса

Арбитр VAR: «Я рекомендую просмотреть эпизод дополнительно, чтобы вы могли оценить, была ли тут игра рукой. Мяч попадает Винисиусу в правое плечо, как по мне. Мяч попадает ему в плечо. Оцениваем возможный фол в атаке».

Главный арбитр: «Я согласен с вами, мяч попал в плечо. Дайте мне ещё один кадр. Отлично, он бьёт по мячу плечом, это правильный гол. Я собираюсь засчитать гол, фола нет».

Важное заявление сделал Хауме Роурес — основатель компании Mediapro, осуществляющей работу VAR на матчах Примеры: «Хочу отметить, что были показаны плохие кадры эпизода с голом Винисиуса, где нужно определить, попал мяч в руку или нет. Повтор с фронтальной стороны даёт понять, что он ударил рукой. Не буду говорить про другие эпизоды, потому что момент с Винисиусом — ключевой. Другие моменты можно обсуждать».

Зато сам «виновник» обсуждений — Винисиус — в свойственной манере отметил забитый гол в соцсетях.

Голасо! Вот так я всегда делаю на пляжах Копакабаны. Винисиус Жуниор нападающий «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти также не видит проблем в судейских вердиктах: «Все решения судьи сегодня были правильными. Я понимаю реакцию “Альмерии”, но всё было правильно».

А что по поводу работы арбитров думают соперники Мадрида? Пресс-служба «Альмерии» ёмко отреагировала на итоги игры, оставив сообщение в соцсети X (ранее Twitter): «Не ждите, что мы опубликуем отчёт о матче с “Реалом”. Всё более чем понятно».

Главный тренер альмерийцев Гаиска Гаритано раскритиковал работу арбитров на послематчевой пресс-конференции: «Судейство? Мне нечего сказать. Моё удаление? Это справедливо, я много протестовал. Больше я ничего не мог сделать. Нам не дали победить сегодня? Вы сами всё видели. Я не буду высказывать своё мнение, потому что потом меня отстранят. VAR? Вы видели, что произошло. Это лучшее резюме. Обычно я не говорю о судьях. Сейчас у меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Это не первый раз, когда со мной здесь происходит что-то подобное. Мы ещё не выиграли ни одного матча, но вы можете видеть, как команда сражается. Сегодняшний день — кошмар для ребят».

Защитник «Альмерии» Марк Пубиль считает, что команда просто не могла победить на «Сантьяго Бернабеу»: «Я думаю, что кто-то не позволил нам победить сегодня здесь, на “Бернабеу”. А полузащитник Гонсало Мелеро заявил, что у “Альмерии” отобрали очки: “Нас ограбили. И в этом году это произошло уже несколько раз. Сегодняшнее событие перешло все границы, это было невероятно. Никак нельзя было повлиять на то, чтобы они выиграли матч… Во многих эпизодах всё упиралось в интерпретацию, как, например, в ситуации с голом рукой. Этого просто не может быть”.

Разве могла остаться в стороне «Барселона»? Главный соперник «Реала» ударил по мадридцам. Высказались главный тренер Хави и президент Жоан Лапорта. Каталонцы обижены на «Реал» из-за того, что Мадрид активно участвует в «деле Негрейры» и требует наказания для «Барсы». «Выиграть эту Лигу будет очень сложно. Есть вещи, которые меня не устраивают», — пространно отметил Хави.

То, что произошло на «Бернабеу», — мировой позор. Жоан Лапорта президент «Барселоны»

Также босс каталонцев связался с исполняющим обязанности президента Королевской федерации футбола Испании Педро Рочей, чтобы выразить недовольство поведением «Реала» в отношении судей. Лапорта настаивал, что клубное телевидение мадридцев оказывает весомое давление на арбитров, анализируя их послематчевые действия. Также он обвинил судейский корпус в пассивности в отношении давления со стороны «Реала». Особенно сильно Лапорта акцентировал внимание на работе арбитра в матче с «Альмерией».

Гибридная война «Реала» и «Барсы» продолжается. Судейство в Испании — вечная тема для обсуждений, а каждый скандал, связанный с грандами, даёт повод другому клубу манипулировать. Но факт остаётся фактом: работа арбитра во встрече «Реала» и «Альмерии» оставляет вопросы.