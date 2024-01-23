Российский бизнесмен продаст «Монако» американцам? Что известно о возможной сделке

В 2011 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил 66,7% доли «Монако», после чего клуб выиграл чемпионат Франции и добрался до финала Лиги чемпионов. Бизнесмен рулит проектом уже 13 лет, но его эпоха на Лазурном Берегу скоро может подойти к концу.

Заманчивое предложение американцев

В понедельник издание Les Echos сообщило, что Рыболовлев изначально не собирался продавать «Монако», но все изменилось после появления как минимум двух предложений от американских инвесторов. По данным СМИ, они оказались «настолько щедрыми», что Рыболовлев задумался о сделке.

Эту информацию подтвердила итальянская газета Foot Mercato. Согласно источнику, предприниматель привлек инвестиционную компанию Raine Group в качестве эксклюзивного финансового консультанта. У этих ребят успешный опыт сопровождения подобных сделок: при их участии Тодд Боэли оказался в «Челси», а семья Глейзеров после долгих лет метаний продала 25% акций «МЮ» Джиму Рэтклиффу.

По словам представителя Рыболовлева, возможная сделка по продаже клуба находится в стадии изучения.

Мажоритарный акционер ФК «Монако» решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон.

На данный момент нет никаких гарантий, что Рыболовлев продаст клуб, но выгодные предложения от двух американских инвесторов лежат на его столе. С точки зрения бизнеса это может стать для россиянина хорошей сделкой.

«Как и почти все владельцы клубов, он продает дороже определенной цены, потому что в футболе вы получаете прибыль, когда перепродаете», — сказал футбольный эксперт Les Echos.

Как Рыболовлев управлял «Монако»

По данным Forbes, состояние Дмитрия Рыболовлева оценивается в 6,4 миллиарда долларов. Интересно, что российский предприниматель купил княжеский клуб за символическую сумму — 1 евро.

Дело в том, что в 2011 году дела у «Монако» складывались совсем плачевно. Предыдущий владелец столкнулся с большими финансовыми трудностями и еле сводил концы с концами. В итоге клуб с богатой историей вылетел из элитного дивизиона. Monaco Sport Invest (компания, представляющая интересы семьи Рыболовлевых) стала владельцем «Монако» и, согласно соглашению, должна была инвестировать в клуб не менее 100 миллионов евро в течение четырех лет.

С появлением Рыболовлева дела у монегасков значительно улучшились. Сначала команда сохранила прописку в лиге 2, а через год вернулась в высший дивизион.

После возвращения в элиту «Монако» произвел фурор на трансферном рынке, закупившись на 149 миллионов евро. Главным хедлайнером той кампании стал Радамель Фалькао, на которого потратили 40 миллионов. Предприниматель тогда серьезно вложился в клуб: летом 2013-го красно-белые потратили больше, чем «ПСЖ».

За 13 лет при российском владельце «Монако» один раз становился чемпионом Франции, трижды играл в финалах Кубка страны, а в 2017 году добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

Вскоре после этого перспективную команду растащили по кусочкам топ-клубы. Летом 2017-го были проданы Менди, Бернарду Силва, Бакайоко и Мбаппе. Через год «Монако» покинули Фабиньо, Моутинью и Лемар. По итогам летней трансферной кампании было продано футболистов на общую сумму в 316,85 миллиона евро.

Летом 2018-го в «Монако» из ЦСКА приехал Александр Головин, но после массового оттока звезд команда из княжества угодила в зону турбулентности и долгие годы не претендовала на чемпионство и ничем не запомнилась в еврокубках. В ближайшее время перспектив для качественного скачка и вхождения в число топ-клубов Европы не наблюдается. Может, это тоже является одной из причин возможной продажи клуба?

За эти годы не обошлось без скандалов. Например, в 2017 году уже ходили слухи о возможной продаже Рыболовлевым «Монако». Тогда бизнесмена обвиняли в коррупции в ходе разбирательств с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, у которого он купил 38 картин. Расследование завершилось в ноябре 2023-го. Стороны заключили соглашение о снятии претензий друг к другу.

Что будет с Головиным в случае продажи клуба

Согласно прогнозам, для завершения сделки по продаже «Монако» потребуется несколько месяцев. Строго говоря, новый владелец у монегасков если и появится, то только ближе к концу сезона. Есть еще один важный нюанс — американцам потребуется получить поддержку Княжества Монако, которое также является акционером клуба.

В связи с этим становится интересна дальнейшая судьба Александра Головина. Россиянин — один из лидеров «Монако». С 2018-го 27-летний полузащитник сыграл 193 матча за монегасков во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 36 результативных передач. В феврале 2023-го наш игрок продлил контракт с клубом до 2026 года.

«Как часто общаюсь с Дмитрием Рыболовлевым? Бывает, когда он приезжает на тренировки. На играх он вообще часто, на домашних особенно. Там бывает, что я могу с ним поговорить. Но это не прям какой-то долгий разговор, обменяться парой фраз. Он спросит, как дела, как в команде. В последний раз были на фотосессии, с ним общались секунд 15», — рассказывал Головин в интервью Нобелю Арустамяну.

Впрочем, возможный уход Рыболовлева вряд ли повлияет на позиции Головина — он признанный лидер команды и продавать его сейчас клубу нет никакого резона. Только если поступит достойное предложение.

Кто еще из россиян владеет европейскими клубами

В случае продажи «Монако» Рыболовлевым в Европе останутся еще пять клубов с российскими владельцами. Трое из них находятся на Кипре.

В островном государстве работают Дмитрий Пунин («Кармиотисса»), Сергей Ломакин («Пафос») и Евгений Савин (признан иноагентом в РФ). Блогер и бывший телеведущий руководит скромной командой «Ени Ипсонас».

Еще два российских владельца-предпринимателя — Иван Саввиди (ПАОК, Греция) и Антон Зингаревич («Ботев», Болгария).

Саввиди в 2019 году попал в заголовки спортивных СМИ после инцидента во время матча ПАОК — АЕК. Тогда он, недовольный судейством, выбежал на поле и, по свидетельствам очевидцев, угрожал арбитру, держась за кобуру с пистолетом.

После этого греческий чемпионат был приостановлен почти на 3 недели, а россиянина дисквалифицировали на 3 года, запретив ему посещать стадионы. В 2022-м ему дали два года тюрьмы условно, но он по-прежнему остается главой ПАОКа.