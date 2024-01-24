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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Шапи прервал голевую серию, Кузяев получил в лицо. Как россияне провели уикенд за границей

Головин прилично отыграл в Кубке, а Кокорин получил жёлтую.

ПАОК
Арис Л
Реал Сосьедад
Гавр
Монако
Арис
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Источник: Без источника

Позади очередной уикенд. Самое время оценить, как российские легионеры проявили себя в европейских лигах.

Александр Головин («Монако», Франция)

Монегаски обыграли «Родез» (3:1) в 1/16 финала Кубка Франции и взяли реванш за поражение годичной давности. Головин провёл на поле все 90 минут — его заменили, как только пошло компенсированное время.

Россиянин совершил 77 касаний мяча, отдал 83% точных передач, совершил один удар по воротам и выполнил четыре паса под удар (лучший результат в составах обеих команд). Головин получил от платформы SofaScore 7,8 балла — второй результат среди полевых игроков.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр», как и «Монако», выполнил задачу по выходу в ⅛ финала Кубка Франции. 21 января команда Далера Кузяева одолела на выезде «Шатору» (клуб третьего дивизиона) — 1:0. Любопытно, что россиянин вышел на матч под 10-м номером, хотя в чемпионате играет с цифрой «14» на спине.

Для Кузяева матч сложился непросто. Сначала он получил ногой в лицо, а потом ему наступили на руку. В итоге Далер совершил 69 касаний мяча, отдал 88% точных передач, нанёс один удар, выиграл пять единоборств из восьми, совершил один перехват и заработал на себе три фола.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Захарян начал матч Примеры с «Сельтой» в запасе. Его выпустили только на 78-й минуте — за это время было тяжело проявить себя в атаке.

В одном из эпизодов Захарян получил сильный удар по ноге, но вернулся на поле и помог команде сохранить победный результат. Захарян совершил 11 касаний мяча, отдал четыре точные передачи из шести, совершил один отбор и допустил пять потерь.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Воспитанник «Краснодара» прервал крутую серию. Он забивал в трёх матчах чемпионата Греции подряд, но во встрече с «Олимпиакосом» этот номер не прошёл.

Шапи получил место в стартовом составе, но его заменили на 56-й минуте. На тот момент «Арис» уже пропустил два мяча. Сулейманов совершил 34 касания мяча, отдал 63% точных передач, три раза успешно применил дриблинг, заработал один фол, а сам совершил два.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

ПАОК разнёс на выезде «Волос» (5:1), но Оздоев провёл не лучший матч. За 76 минут на поле он получил от SofaScore 6,6 балла. Хуже в команде результат только у двух других игроков.

Магомед совершил 51 касание мяча, отдал 77% точных передач, нанёс один удар в створ и выиграл четыре верховых единоборства из пяти. А его команда по-прежнему бьётся за первое место в чемпионате Греции. Сейчас в турнире лидируют два клуба — ПАОК и «Панатинаикос».

Как сыграли другие?

Юрий Лодыгин в третий раз подряд попал в стартовый состав «Панатинаикоса» на матч греческой Суперлиги. Его команда обыграла «Астерас» (2:0), а сам россиянин оформил шестой «сухарь» в турнире. В целом работы у Юрия было немного, ведь соперник нанёс всего один удар в створ.

Защитник Роман Нойштедтер отыграл весь матч за «Вестерло», но у его команды не было никаких шансов во встрече с «Брюгге» — 0:3.

Александр Филин отбегал 83 минуты в победном для «Эйпена» матче с «Моленбеком». Команда россиянина завершила игру без пропущенных мячей.

«Арис» одолел на своём поле «Анортосис», а Кокорин провёл почти весь матч. Россиянина заменили на 90+4-й минуте. Он обошёлся без результативных действий, а в первом тайме заработал жёлтую карточку.

Нападающий «Ибицы» Николай Обольский открыл счёт в матче третьего испанского дивизиона с «Алькояно» (3:0). Россиянин отличился на седьмой минуте и оформил шестой гол в турнире. Он провёл на поле 78 минут.

Россияне, которые не сыграли в минувший уикенд

Матч с участием «Аталанты» Алексея Миранчука в Серии А перенесли. Дело в том, что бергамаски должны были играть с «Интером», но тот провёл предыдущие дни в Саудовской Аравии, где проводили Суперкубок Италии.

Денис Черышев снова просидел весь матч в запасе. На этот раз его «Венеция» не справилась на выезде с «Козенцей» — 2:4.

Резиуан Мирзов не попал в заявку бакинского «Нефтчи» на матч чемпионата Азербайджана с «Сабахом». Сама игра завершилась без голов.

«Бейтар» справился в Тель-Авиве с местным «Хапоэлем», а россиянин Григорий Морозов просидел весь матч в запасе.

Никита Иосифов недавно перебрался в клуб третьего испанского дивизиона «Кастельон». Его команда обыграла «Малагу» (1:0), а россиянин остался в запасе.

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