«Актобе» объявил о переходе экс-игрока клуба-сенсации Лиги чемпионов
«Актобе» объявил о подписании камерунского защитника Габи Кики, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Актобе» объявил о подписании камерунского защитника Габи Кики, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
28-летний центральный защитник начал свою карьеру на родине в клубе «Бомс». Позже он перешел в клуб «Эдинг Спорт».
Затем Габи приехал в Беларусь и выступал в клубах «Днепр» (Могилев), «Динамо-Брест» и «Рух» (Брест). В Беларуси он выиграл чемпионат, выходил в финал Кубка и дважды выигрывал Суперкубок страны.
Затем футболист перешел в «Шериф» из Молдовы и стал двукратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка. Вместе с «Шерифом» он дважды выходил в групповой этап Лиги Европы.
Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.
Отметим, что в сезоне 2021/22 «Шериф» на групповой стадии Лиги чемпионов нанес в гостях сенсационное поражение мадридскому «Реалу».