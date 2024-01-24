Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Бетис
Барселона
24
Футбол. Зарубежный
21.01
Лечче
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
21.01
Жирона
Севилья
51
Футбол. Зарубежный
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
22.01
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Унион Б
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Аксу
Тобол Кс
03
2023
Актобе
Жетысу
22
2023
Атырау
Кайрат
00
2023
Каспий
Ордабасы
10
2023
Кызыл-Жар
Кайсар
01
2023
Окжетпес
Мактаарал
11
2023
Шахтер Кг
Астана
11
2023
Кайсар
Атырау
10
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
01:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о переходе экс-игрока клуба-сенсации Лиги чемпионов

«Актобе» объявил о подписании камерунского защитника Габи Кики, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Шериф
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Актобе"

28-летний центральный защитник начал свою карьеру на родине в клубе «Бомс». Позже он перешел в клуб «Эдинг Спорт».

Затем Габи приехал в Беларусь и выступал в клубах «Днепр» (Могилев), «Динамо-Брест» и «Рух» (Брест). В Беларуси он выиграл чемпионат, выходил в финал Кубка и дважды выигрывал Суперкубок страны.

Затем футболист перешел в «Шериф» из Молдовы и стал двукратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка. Вместе с «Шерифом» он дважды выходил в групповой этап Лиги Европы.

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.

Отметим, что в сезоне 2021/22 «Шериф» на групповой стадии Лиги чемпионов нанес в гостях сенсационное поражение мадридскому «Реалу».

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь