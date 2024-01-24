«Актобе» объявил о переходе экс-игрока клуба-сенсации Лиги чемпионов

Источник: ФК "Актобе"

28-летний центральный защитник начал свою карьеру на родине в клубе «Бомс». Позже он перешел в клуб «Эдинг Спорт».

Затем Габи приехал в Беларусь и выступал в клубах «Днепр» (Могилев), «Динамо-Брест» и «Рух» (Брест). В Беларуси он выиграл чемпионат, выходил в финал Кубка и дважды выигрывал Суперкубок страны.

Затем футболист перешел в «Шериф» из Молдовы и стал двукратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка. Вместе с «Шерифом» он дважды выходил в групповой этап Лиги Европы.

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.