Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Лечче
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
21.01
Жирона
Севилья
51
Футбол. Зарубежный
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
22.01
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Зарубежный
26.01
Айнтрахт Ф
Майнц
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
21.01
Борнмут
Ливерпуль
04
21.01
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
22
20.01
Брентфорд
Ноттингем Форест
32
20.01
Арсенал
Кристал Пэлас
50
14.01
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
22
14.01
Эвертон
Астон Вилла
00
13.01
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
08:22 (мск), источник: ТАСС

«Челси» вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

«Челси» обыграл «Мидлсбро» в ответном матче полуфинала со счетом 6:1.

Челси
Мидлсбро
Ливерпуль
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 24 января. «Челси» со счетом 6:1 дома обыграл «Мидлсбро» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Энцо Фернандес (29-я минута), Аксель Дисаси (36), Коул Палмер (42, 77) и Нони Мадуэке (81). На 15-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Мидлсбро» Джонатан Хоусон. У проигравших отличился Морган Роджерс (88).

Первый матч завершился победой «Мидлсбро» со счетом 1:0. «Мидлсбро» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

В финале «Челси» сыграет с победителем противостояния между «Ливерпулем» и «Фулхэмом». Первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:1, ответная встреча пройдет 24 января.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является «Ливерпуль», выигравший турнир девять раз. «Челси» побеждал пять раз, последний титул команда из Лондона выиграла в 2015 году.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь