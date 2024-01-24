«Челси» вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

ТАСС, 24 января. «Челси» со счетом 6:1 дома обыграл «Мидлсбро» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Энцо Фернандес (29-я минута), Аксель Дисаси (36), Коул Палмер (42, 77) и Нони Мадуэке (81). На 15-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Мидлсбро» Джонатан Хоусон. У проигравших отличился Морган Роджерс (88).

Первый матч завершился победой «Мидлсбро» со счетом 1:0. «Мидлсбро» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

В финале «Челси» сыграет с победителем противостояния между «Ливерпулем» и «Фулхэмом». Первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:1, ответная встреча пройдет 24 января.