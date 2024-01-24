«Реал Сосьедад» Захаряна вышел в полуфинал Кубка Испании
Закончился матч ¼ финала Кубка Короля, в котором «Сельта» принимала баскский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
Закончился матч ¼ финала Кубка Короля, в котором «Сельта» принимала баскский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
Встреча прошла в Виго (Испания) на стадионе «Балаидос» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На второй минуте счёт открыл Микель Оярсабаль, поразив ворота «Сельты» с передачи Микеля Мерино. После перерыва второй мяч в сетку ворот хозяев забил дебютирующий в этом матче суринамский нападающий «Реала Сосьедад» Шеральдо Бекер. Ассистировал ему Браис Мендес. В компенсированное время Лука де ла Торре сделал счёт 2:1.
Российский атакующий хавбек Арсен Захарян остался в запасе, но вышел на поле после первого тайма, отыграв 45 минут. Результативными действиями игрок не отметился.
Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании.
Отметим, что за эту неделю баскский клуб дважды обыграл «галисийцев» на выезде. Первый матч проходил в рамках Ла Лиги и завершился со счётом 1:0.
Следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт в рамках 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Матч состоится 27 января в 16:00 мск. «Сельта» 28 января встретится с «Жироной» в 16:00 мск.