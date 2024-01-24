Президент «Барселоны» Лапорта обвинил игрока «Реала» Беллингема в симуляции

«Есть одна деталь, показательная для тех, кто играл в футбол: когда Беллингем лежит на газоне, он поглядывает на судью, как бы говоря: “Посмотрим, обманул я его или нет”. А потом игра продолжается — и следует гол, который, на мой взгляд, забит по правилам», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, «Реал» обыграл «Альмерию» со счётом 3:2 в матче 21-го тура испанской Примеры. По ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора.