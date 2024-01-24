Воспитанник «Астаны» перешел в стан принципиального соперника
Казахстанский футболист Саги Совет стал игроком столичного «Жениса», сообщают Vesti.kz.
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Казахстанский футболист Саги Совет стал игроком столичного «Жениса», сообщают Vesti.kz.
Астанинский клуб представил игрока, разместив пост в соцсети: «Саги Совет, 2024!».
В карьере Совета, который является воспитанником «Астаны» также были «Арыс», «Мактаарал» и «Окжетпес». Привлекался в сборные Казахстана до 17, 18, 19 и 21 года.
Футболист покинул родной клуб в это межсезонье.