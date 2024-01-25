Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.01
Бавария
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
22.01
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
26.01
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
26.01
Альмерия
Алавес
Футбол. Зарубежный
26.01
Лион
Ренн
Все события
Фоторепортажи
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
24«Дакар-2024»
02:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» в финале Кубка английской лиги встретится с «Ливерпулем»

В финале Кубка английской лиги сезона-2023/2024 сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

Наверх
Источник: AFP 2023

В среду, 24 января, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Первая встреча завершилась победой команды «красных» со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1.

Таким образом, «Ливерпуль» оказался сильнее «Фулхэма» по сумме двух матчей (3:2). Подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка английской лиги.

Напомним, 23 января состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Мидлсбро». Первая встреча завершилась победой команды из Чемпионшипа со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. «Синие» разгромили соперника со счётом 6:1 и выиграли противостояние по итогам двух игр (6:2), первыми пройдя в финал турнира.

Отметим, для «аристократов» финал Кубка лиги станет 10-м в своей истории. Ливерпуль" выходил в финал этого соревнования 14 раз.

Финал Кубка английской лиги пройдёт 25 февраля на «Уэмбли», Англия.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь