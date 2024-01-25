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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:35 (мск), источник: ТАСС

«Атлетик» обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал Кубка Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Атлетик
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 января. «Атлетик» в дополнительное время со счетом 4:2 обыграл «Барселону» в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

В составе победителей голы забили Горка Гурусета (1-я минута), Ойан Сансет (49), Иньяки Уильямс (105+2) и Нико Уильямс (120+1). У проигравших отличились Роберт Левандовский (26) и Ламин Ямаль (32).

Ранее в полуфинал турнира вышли «Реал Сосьедад» и «Мальорка». В заключительном четвертьфинале встретятся «Атлетико» и «Севилья». Матч состоится 25 января.

Финал текущего розыгрыша Кубка Испании пройдет 6 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Обладателем трофея в 2023 году стал мадридский «Реал», выигрывавший кубок 20 раз. Больше всего побед в турнире на счету «Барселоны» (31), в активе «Атлетика» 23 титула.

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