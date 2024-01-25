«Атлетик» обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал Кубка Испании по футболу
Встреча завершилась со счетом 4:2.
Встреча завершилась со счетом 4:2.
ТАСС, 25 января. «Атлетик» в дополнительное время со счетом 4:2 обыграл «Барселону» в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.
В составе победителей голы забили Горка Гурусета (1-я минута), Ойан Сансет (49), Иньяки Уильямс (105+2) и Нико Уильямс (120+1). У проигравших отличились Роберт Левандовский (26) и Ламин Ямаль (32).
Ранее в полуфинал турнира вышли «Реал Сосьедад» и «Мальорка». В заключительном четвертьфинале встретятся «Атлетико» и «Севилья». Матч состоится 25 января.
Финал текущего розыгрыша Кубка Испании пройдет 6 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Обладателем трофея в 2023 году стал мадридский «Реал», выигрывавший кубок 20 раз. Больше всего побед в турнире на счету «Барселоны» (31), в активе «Атлетика» 23 титула.