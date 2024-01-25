Хави высказался о своём будущем после вылета «Барселоны» из Кубка Испании

«Если к концу сезона мы не окажемся на конкурентоспособном уровне, мне придётся уйти. Я знаю, где я нахожусь, это топ-клуб. Здесь, в “Барселоне”, вам нужно завоевывать титулы, иначе вы будете в опасности. Я убежден, что проект имеет большой потенциал и включает в себя лучших молодых игроков», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).