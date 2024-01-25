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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
03:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави высказался о своём будущем после вылета «Барселоны» из Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём будущем в клубе после поражения в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетиком» (2:4).

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Источник: Reuters

«Если к концу сезона мы не окажемся на конкурентоспособном уровне, мне придётся уйти. Я знаю, где я нахожусь, это топ-клуб. Здесь, в “Барселоне”, вам нужно завоевывать титулы, иначе вы будете в опасности. Я убежден, что проект имеет большой потенциал и включает в себя лучших молодых игроков», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место, записав в свой актив 44 очка. В ⅛ финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Наполи».

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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