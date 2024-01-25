Воюя с судьями и «Реалом», «Барселона» рискует закончить сезон без титулов. Вылет из Кубка — еще один провал

«Атлетик» — «Барселона» — 4:2

После унижения в суперкубковом класико Хави пытался сделать хорошую мину при плохой игре. Говорил, что сезон еще не закончен, и «Барселона» сражается за три трофея. А еще приводил прошлогодний пример «Реала», который был обыгран сине-гранатовыми в финале Суперкубка Испании. Но — как модно сейчас говорить — есть нюанс.

Выиграв все золото мира в первый год после возвращения Карло Анчелотти, мадридцы взяли эмоциональную паузу. Что, впрочем, не помешало им пополнить клубный музей Суперкубком УЕФА, трофеем за победу на клубном чемпионате мира и на десерт получить давно не покорявшийся «королевскому клубу» Кубок Испании. Неплохо, не правда ли?

А с чем после чемпионского похмелья останется «Барселона»? Поход за Кубком завершился в среду в Бильбао, где «Атлетик» не сломался при счете 1:2 и в дополнительное время отправил каталонцев в нокаут усилиями братьев Уильямс. Причем старший — Иньяки — забил победный мяч через два (!) дня после бесславного вылета сборной Ганы из Кубка Африки.

Что дальше? Продолжается борьба за два трофея? Интересно, какие. Лигу чемпионов смело вычеркиваем. Конечно, там «Барса» может пройти едва ли не более проблемный «Наполи». Возможно, в гипотетическом пока четвертьфинале даже повезет с соперником, хотя даже победитель пары ПСВ — «Боруссия» для нынешних сине-гранатовых не подарок. Что же тогда говорить про «Манчестер Сити», «Интер», «ПСЖ» и даже нестабильную «Баварию»? Про «Реал» даже вспоминать лишний раз не хочется, чтобы не сыпать соль на барселонские раны.

Хотя, в столице Каталонии как раз Мадриду в последние несколько дней уделяли повышенное внимание. Точнее — игре сливочных с «Альмерией», где вечный враг горел 0:2, но перевернул игру, а три ключевых решения в пользу столичной команды принимались при помощи ВАР, причем все эпизоды были очевидными. Начиная с отмашки и попаданием в лицо Беллингему в начальной стадии голевой атаки и заканчивая голом Винисиуса Жуниора, который отправил мяч в сетку плечом.

Эмоции после победного гола Карвахаля на исходе добавленного времени били фонтаном. В Мадриде, где победитель ликовал, а тренера «Альмерии» Гаиско Гаритано удалили со скамейки. И несколько часов спустя — на севильском стадионе «Бенито Вильямарин», где после яркой победы над «Бетисом» главный тренер «Барсы» значительную часть своих послематчевых комментариев посвятил событиям на «Сантьяго Бернабеу». Вспомнил, как страдали каталонцы от судейских ошибок, а также заявил, что, если он скажет про матч «Реал» — «Альмерия» все, что думает, его дисквалифицируют.

«Я помню пенальти в игре с “Хетафе”, который не был назначен. Нашумевший эпизод с Рафиньей в штрафной в игре с “Райо Вальекано”, отмененный гол Жоау Феликса “Гранаде”. У нас было бы на шесть очков больше. И это не оправдания, а реальность. Будет очень сложно выиграть чемпионат», — говорил Хави.

Собственно, с этого началось новое — информационное класико. На клубном ТВ «Реал», естественно, напомнили про «дело Негрейры» и то, что «Барса» платила второму человеку в испанском судействе на протяжении двух десятков лет. На канале, который действует на грани фола в отношениях с арбитрами, договорились до того, что теперь под вопросом вся игровая карьеру Хави, и его почти 600 матчей — объект расследования.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта ответил поданной в Федерацию футбола официальной жалобой и дал очень эмоциональное интервью Mundо Deportivo, заявив:

Меня беспокоит моральное состояние наших игроков, потому что после матча на «Бенито Вильямарин», где мы показали хорошую игру и гордимся тем, как она прошла, я увидел, что игроки беспокоятся о том, что произошло на «Бернабеу». Жоан Лапорта президент "Барселоны"

Лапорта прошелся по всем спорным решениям в пользу «Реала», поднял тему влияния ВАР, а информационную поддержку ему оказывали близкие к «Барсе» СМИ. Например, Diario Sport выдал несколько инсайдов, включая историю предсезонного брифинга судей с тренерами. Якобы Хави отметил, как дружески общались Карло Анчелотти и глава технического комитета судей Луис Медина Канталехо, услышал просьбы итальянца о вмешательстве ВАР только в очевидных ситуациях, на основании чего потом заявил, что выиграть чемпионат будет невозможно.

Заявлений и инсайдов за несколько дней было так много, что перечислять все не имеет смысла. А потом случился вылет из Кубка. И новые заявления Хави. О достойной игре молодежи против сильного на своем стадионе соперника. О не самом лучшем кубковом жребии. Наконец, о полном спокойствии и о том, что еще остались самые важные турниры. Только все это смахивало на сеанс аутотренинга.

Про ЛЧ все сказано выше. Сохранение чемпионского титула, во что — по крайней мере на словах — верит Лапорта? Напоминает научную фантастику. Даже если допустить, что большинство травмированных поправится и наберет форму, у «Барсы» слишком много чисто игровых проблем. Особенно в обороне. А охота на ведьм в судейском корпусе и в Мадриде смахивает на попытку найти оправдание, но лишь бесцельно растрачивает эмоции.

И на выходе получаются 2:4 в Бильбао. Между тем в таблице до «Реала» целых семь очков. С поправкой на стабильность, качество игры и умение сливочных добиваться результата — целая пропасть. Тут бы великолепную «Жирону» догнать, у которой нет ни скрытых рычагов, ни статуса, ни влияния на судей. Но есть игра, благодаря которой младшие каталонцы сейчас первые, а воюющая с ветряными мельницами «Барса» с вероятностью в 99 процентов закончит сезон без трофеев.