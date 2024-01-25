«Барселона» загибается

Что нужно знать о «Барселоне» в этом сезоне:

Это вторая команда Каталонии; Это худшая команда по выступлениям в «класико».

С первым пунктом всё ясно: «Барселона» проиграла сенсационной «Жироне» у себя дома и, главное, идёт ниже её в таблице. А что касается «класико» — это ведь не только матчи с «Реалом», это ещё матчи с «Атлетиком». Так вот «Барса» проиграла «Реалу» в чемпионате и в Суперкубке, а теперь ещё и вылетела из Кубка в Бильбао. Да, в Ла Лиге каталонцы обыграли «Атлетик» — 1:0. Но в Кубке проиграли 2:4. Так что по разнице мячей баски впереди.

Прошлый сезон, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу и Суперкубок, стал ширмой, за которой на время спрятались многочисленные проблемы клуба. Показалось, что даже с дикими финансовыми проблемами можно жить и побеждать. Показалось, что Хави — действительно тот самый. Нельзя сказать, что «Барселона» играла как-то феерически (если только в отдельных матчах), но она дала результат. В нынешних условиях это уже очень много.

На деле болезни клуба никуда не делись. Денег по-прежнему катастрофически не хватает. «Барса» перманентно занята разгрузкой зарплатной ведомости и поиском альтернативных источников хоть какого-то дохода. Отсюда — поездка в Даллас на товарищескую игру с «Америкой» через сутки после матча с «Альмерией». Или требование спортдира Деку, чтобы на игру ЛЧ с «Антверпеном», которая уже ничего не решала, поехали все основные футболисты. Потому что за победы в ЛЧ предусмотрен бонус! Который, правда, после матча с «Барсой» получил «Антверпен», победивший 3:2.

«Барселона» не может себе позволить заниматься футболом. Вернее, она им занимается, но как будто побочно. Для «Барсы» сегодня есть вещи на порядок выше. Она не забывает свои корни и по-прежнему старается вести себя амбициозно. Но на деле эти амбиции ничем не подкреплены. Сегодня «Барселона» выживает. И это трудно совместить с большими победами.

ЖОАН ЛАПОРТА | Источник: Reuters

Конечно, от безденежья копятся недовольство и конфликты. Болельщики недовольны президентом Лапортой, который обещал им светлое будущее после дармоеда Бартомеу. Хави недоволен, что команду комплектуют по принципу шопинга в секонд-хенде: иногда попадается что-то хорошее, но в принципе приходится выбирать из уценённых товаров уже не первой свежести. А ещё он недоволен, что «Реалу» (якобы) помогают судьи. А «Барсу» они, наоборот, (якобы) лишают очков.

Спортивный директор Деку, который играл с Хави в одной команде, теперь, говорят, недоволен им. На публике он хвалит тренера, говорит, мол, тот поступил мужественно, приняв клуб в такой сложный момент. Но в Испании пишут, что Деку регулярно прокачивает Лапорту на тему поиска нового главного тренера. И по результатам, да и по игре к Хави есть вопросы. Но, с другой стороны, кто гарантированно даст результат и поставит игру лучше в нынешних «барселонских» условиях? Разумеется, из тех тренеров, кого «Барса» сейчас может себе позволить. Вопрос…

Состав «Барселоны» и так слеплен буквально «из того, что было». Так ещё весь сезон команду преследуют травмы. Они всех преследуют, но у кого-то состав поглубже, а у кого-то — как у «Барсы». Уже и де Йонг выбывал, и Педри, надолго выбыл Гави, давно нет тер Штегена. Из этой четвёрки относительно безболезненно удалось заменить только вратаря — Иньяки Пенья на удивление неплохо справляется. Де Йонга и Педри, когда их не было, не хватало очень сильно. Сейчас нет Гави — и «Барса» очень сильно потеряла в движении и агрессии.

Проблемы с кадрами — шанс для молодёжи. И она есть в «Барсе», даже очень талантливая. Ямал, Фермин и Бальде, который уже опытен, но всё ещё молод, — это полноценные игроки основы. Кто-то выходит в старте чаще, кто-то — реже. Но в принципе на них рассчитывают здесь и сейчас. Плюс приехал Витор Роке, уже выходил и забивал Марк Гиу, недавно дебютировал защитник Кубарси.

ЛАМИН ЯМАЛ | Источник: Reuters

Молодёжь — это прекрасно. Это дерзость, азарт — но никак не стабильность. «Барселона», может, и рада бы не давать своим кантерано так много игровой практики, но у неё нет выбора. Других футболистов просто нет. И молодняк, как может, играет, даже приносит пользу. Тот же Ямал — настоящий бриллиант. Но пока все эти молодые игроки просто не в состоянии приносить большие победы.

В прошлом сезоне, когда «Барса» выиграла два титула, молодёжь не играла в таком количестве. Да, были Педри и Гави, но рядом с ними показывали класс Левандовски, Дембеле, Бускетс. Несколько матчей невероятно затащил Жорди Альба. Сейчас Дембеле, Бускетса и Альбы в команде нет, а Левандовски проводит, возможно, худший сезон с момента переезда в топ-чемпионаты. Тут наверняка играет роль и возраст (все там будем), и то, что поляка стали хуже, чем в прошлом сезоне, снабжать мячами. Всё это копится, и вот Левандовски уже кричит на Ямала, когда тот не отдал ему пас, вот уже идут разговоры, что Роберт думает покинуть «Барселону».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240239&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселоне» нужен был Кубок Короля. Суперкубок команда уже проиграла, вероятность выиграть Ла Лигу и/или Лигу чемпионов тоже не выглядит высокой. В такой ситуации Кубок мог если не спасти сезон, то как минимум улучшить послевкусие по его итогам. Теперь Кубка не будет. И не будет, как в прошлом сезоне, ширмы, за которой хотя бы на время спрячутся барселонские трудности.

Значит ли это, что по окончании сезона в «Барсе» стоит ждать изменений? Кажется, не знает и сама «Барса». О чём говорить — там, вероятно, не до конца представляют, что завтра будет. Какой уж тут конец сезона… До него для начала дожить бы.