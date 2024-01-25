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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
22:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главная звезда сенсационного «Байера». Вирц стоит 100 миллионов евро, а Алонсо сравнивает его с Месси

Вышел на топ-уровень после травмы «крестов».

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Байер» приближается к рекордной для бундеслиги серии без поражений. В последний раз команда Хаби Алонсо проигрывала еще в прошлом сезоне — 27 мая. С тех пор трижды сыграли вничью и 24 раза победили во всех турнирах. Более продолжительная непобедимая серия была только у «Баварии» — 32 игры в чемпионате-2019/20.

О «Байере» в этом сезоне говорят немало и только в положительном ключе. Это не удивляет — леверкузенцы демонстрируют современный, порой безбашенный футбол. Они уверенно прошли в плей-офф Лиги Европы, имеют хорошие шансы на победу в Кубке Германии, а в чемпионате лидируют с отрывом в 4 очка.

В «Байере» есть кого выделить: сумасшедшие латерали Фримпонг и Гримальдо (26 очков в бундеслиге на двоих), переживающие ренессанс своей карьеры Джака и Хоффман, мощнейшая тройка центральных защитников Та, Инкапье и Тапсоба, а также забивной форвард Бонифас (10 голов в 16 матчах чемпионата).

Но главная звезда этой команды — Флориан Вирц, 20-летний атакующий полузащитник с уникальным набором качеств для «десятки»: великолепная работа с мячом, отличное видение поля, умение обыграть один в один, хладнокровие при завершении, хорошая скорость. Влияние полузащитника на игру «Байера» не имеет границ, что подтверждается не только статистикой и продвинутыми метриками, но и хвалебными отзывами от Хаби Алонсо, который сравнивает его с Месси.

Прямо сейчас Вирц является одной из главных надежд немецкого футбола. А ведь еще совсем недавно его карьера могла пойти под откос из-за тяжелейшей травмы.

Источник: AP 2023

Напряженные отношения

В 16 лет Флориан играл за команду U17 в «Кельне», и ему никто не мог обещать скорого перевода в основу. Тут быстро подсуетились представители «Байера». Они нарушили многолетнее соглашение между клубами и переманили талантливого игрока к себе. В Леверкузене сразу же пообещали вундеркинду, что он будет тренироваться с основным составом. И не обманули.

За этот трансфер «Байер» заплатил всего 200 тысяч евро, а сейчас Вирц оценивается на Transfermarkt в 100 миллионов. Такой обидный просчет до сих пор злит руководство «козлов». Представители «Кельна» периодически рассказывают в интервью, как несправедливо у них переманили талантливого игрока. А ведь отношения между клубами и без того напряженные. Город Леверкузен относится к административному округу Кельна, поэтому очные матчи «Байера» и «Кельна» всегда проходят в принципиальном ключе.

Уже через пять месяцев после трансфера, в мае 2020 года, Вирц впервые вышел на поле в бундеслиге — в матче против «Вердера», став самым молодым игроком в истории «Байера». На тот момент ему было 17 лет и 15 дней. Предыдущее достижение принадлежало Каю Хаверцу.

Со следующего сезона Вирц стал стабильным игроком основного состава. В 24 встречах он сделал 17 результативных действий (7+10). После этого окончательно стало понятно, что в Германии появилась суперзвезда, которая должна помочь сборной на чемпионате мира в Катаре. Однако мечты Флориана об игре на крупном международном турнире разрушила тяжелейшая травма.

Разрыв «крестов» в матче против родного клуба

В марте 2022 года дерби с «Кельном» закончилось для Вирца на 28-й минуте — после стыка с игроком команды соперника нога немца неестественно подогнулась, а самого футболиста унесли на носилках и отправили в больницу. Затем выяснилось, что у Флориана разрыв передней крестообразной связки левого колена. Это был настоящий удар для всех: для самого полузащитника, для «Байера» и сборной Германии.

«Вирц — один из величайших талантов, которых немецкий футбол выпустил за последние годы. Вот почему мы все были шокированы, когда узнали о его тяжелейшей травме», — говорил тренер сборной Германии Ханси Флик.

Разрыв «крестов» в 18 лет, что может быть хуже для только что сверкнувшего футболиста, уже собирающего чемоданы на чемпионат мира? Естественно, новость о тяжелой травме Вирца отпугнула топ-клубы, которые выстраивались в очередь за ним. В современном футболе подобные повреждения не приговор. Но никто не знал, в каком состоянии будет Флориан после возвращения. Ни один гранд не захотел платить сумасшедшие деньги за кота в мешке.

Тем удивительнее, что это сыграло на руку полузащитнику. Он остался в команде, а после восстановления вернулся еще сильнее. Тренировки под руководством Хаби Алонсо вывели его на совершенно иной уровень.

Источник: AP 2023

Дерзкий свободный художник

В схеме испанского тренера Вирц играет «десятку», но он не структурный полузащитник. Выполняя роль свободного художника, Флориан регулярно идет в обводку, продвигая мяч вперед и находя свободных партнеров по команде.

Сравнивая его с другим немецким талантом Джамалом Мусиалой, можно отметить, что Вирц более дерзкий и агрессивный игрок. В построении Хаби Алонсо, который проповедует гегенпрессинг, Флориан чувствует себя как рыба в воде.

Вот несколько метрик, подтверждающих большое влияние Вирца на игру «Байера»: Флориан — первый в бундеслиге по проникающим передачам (17), лидер чемпионата по пасам в штрафную (48), в топ-5 по числу передач, которые приводят к ударам по воротам, и в топ-3 по успешным обводкам.

Эти показатели свидетельствуют о широком диапазоне качеств 20-летнего полузащитника, каждое из которых развито на высоком уровне. От своего наставника он уже заслужил сравнений с Месси.

«Почему Месси так хорош? Потому что Лео знает, как и когда делать лучшие из возможных передач: “Ты в лучшей позиции? Вот, держи мяч”. Пас не всегда должен быть самым зрелищным из возможных. Он должен быть лучшим, самым умным. Флориан способен играть как Месси», — сказал Алонсо.

Разумеется, у Вирца есть и недостатки. Он часто затягивает с решением, что особенно бросается в глаза во время контратак. Иногда, пытаясь найти самое неочевидное продолжение атаки, Флориан совершает необязательные потери. Но все эти недочеты можно списать на юный возраст.

Какова дальнейшая судьба Вирца в «Байере»? Мы привыкли, что зажигающих в бундеслиге игроков забирает под свое крыло «Бавария». Тем более что на протяжении года ходят слухи о том, что в следующем сезоне туда переберется Хаби Алонсо. Учитывая нынешние успехи «аспириновых», стоит ли идти по знакомому для немецкого футбола сценарию, переезжая в Мюнхен?\

Автор: Роман Кольцов

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