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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Стоимость «Интер Майами» выросла на 74% после прихода Месси в клуб

Переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский «Интер Майами» минувшим летом положительным образом сказался на финансовом состоянии клуба, а также всей МЛС. Об этом сообщает Sportico.

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Источник: Reuters

По информации источника, за последний год оценочная стоимость «Интер Майами» выросла на 74% и на текущий момент составляет $ 1,2 млрд. Также увеличились доходы американского клуба. За минувший год «Интер Майами» заработал $ 127 млн, в то время как за 2022 год прибыль клуба составила $55 млн.

Отмечается, что за минувший год доходы клубов МЛС выросли на 27%.

Напомним, за «Интер Майами» Месси принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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