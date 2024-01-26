Стоимость «Интер Майами» выросла на 74% после прихода Месси в клуб

По информации источника, за последний год оценочная стоимость «Интер Майами» выросла на 74% и на текущий момент составляет $ 1,2 млрд. Также увеличились доходы американского клуба. За минувший год «Интер Майами» заработал $ 127 млн, в то время как за 2022 год прибыль клуба составила $55 млн.

Отмечается, что за минувший год доходы клубов МЛС выросли на 27%.