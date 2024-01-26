Горе: Клопп прощается с «Ливерпулем». И с футболом?

Внезапные новости из Англии

Уходить можно по-разному. В одних случаях сложно с кем-то прощаться, но к этому можно быть готовым — это чаще всего происходит, когда завершают карьеру возрастные футболисты или тренеры. В других случаях болельщики долго ждут чьей-то отставки из-за давно пройденного пика, но все равно испытывают двойственные чувства — как было в ситуации с Арсеном Венгером.

А бывает вот так — когда команда возглавляет одну из сильнейших лиг мира и только что вышла в финал национального кубкового турнира, но ее многолетний главный тренер объявляет об уходе по окончании сезона.

Новость о скорой отставке Клоппа обескуражила всех по многим причинам. Во-первых, до личного объявления немца во всезнающую английскую прессу не просочился ни один слух. Во-вторых, «Ливерпуль», как казалось, находится в стадии успешной перестройки и реально претендует на победу в премьер-лиге. В-третьих, это было невозможно представить: настолько прочно Клопп стал ассоциироваться с «Ливерпулем».

Подобные новости необходимо переварить, осознать. И на это потребуется много времени. Клопп — не рядовой тренер, а человек, поменявший сначала немецкий, а затем и английский футбол. Его пиковая «Боруссия» стала ролевой моделью для многих команд, а его «Ливерпуль» — образцом для целого поколения тренеров. Достаточно сказать, что Клопп ввел в футбол настоящий термин — гегенпрессинг (противопрессинг или контрпрессинг, как принято писать у нас). Люди, вносящие изменения в словарь, по умолчанию считаются новаторами.

Большая редкость, когда тренер заставляет болельщиков других команд себя уважать. Еще большая редкость — заставить их себе симпатизировать. А ведь Клопп это сделал: его очаровывающая улыбка, манера общения, звучные цитаты и поведение превратили Юргена в икону для современного футбола. Я не раз слышал, как болельщики других команд говорили или и писали в соцсетях, что хотели бы видеть тренером любимого клуба «такого, как Клопп».

Источник: Кадр из трансляции

Фото: ФК «Ливерпуль»

Конечно, есть и те, кого немецкий тренер бесит, раздражает. Кто-то наверняка его даже ненавидит за излишне эпатажное поведение, но и такое отношение говорит о неравнодушии. Даже для хейтеров Клоппа его отставка — крупная потеря.

Харизматик, тактик, победитель (первый в истории «Ливерпуля» титул в АПЛ — его заслуга) — все это о немце, которого красному клубу и АПЛ будет очень не хватать. Но это не самое страшное. Пугает то, что Клоппа, вполне возможно, будет не хватать и всему футболу.

На это указывают отдельные цитаты. Сразу после новости об отставке Юрген сказал: «У меня заканчивается энергия. Я знаю, что не могу делать работу снова и снова». Можно подумать, что Клопп возьмет паузу на год, как после ухода из «Барселоны» сделал Гвардиола. Но не все так просто.

В 2016 году Юрген сказал: «Крайне маловероятно, что в 60 лет я еще буду тренировать». А в 2020-м он развил мысль: «Когда я стал тренером в 33 года, то дал себе 25 лет на работу. Я провел семь с половиной лет в “Майнце”, семь — в “Боруссии”. В 2024 году, когда кончится мой нынешний контракт с “Ливерпулем”, моя тренерская карьера будет составлять 23,5 года. После контракта с “Ливерпулем” у меня уже нет планов».

В июне Клоппу исполнится 57. Возраст для тренера точно не преклонный, но у каждого своя история. Возможно, Юрген все это время подавал сигналы о том, что устал от беспрерывного нахождения в мясорубке, и решил посвятить жизнь семье и самому себе. И мы обязаны его понять и принять. Клопп подарил футболу слишком много, пора подарить что-то и себе. Хотя бы отдых.