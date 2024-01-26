«Ла Лига не испорчена». Анчелотти ответил на критику Жоана Лапорты в адрес «Реала»

«Мне не нравится вступать в подобные споры. На этой неделе было много разговоров об этом, но не нужно отклоняться от темы. Все знают, что произошло в испанском футболе, и в этом вся проблема. Однако Ла Лига не испорчена. Гражданская гвардия и прокуратура инициировали судебное расследование из-за тех проблем, что были в испанском футболе на протяжении последних 20 лет. Не нужно уходить от темы», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.