Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
27.01
Аталанта
Удинезе
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.01
Гранада
Атлетико
01
21.01
Жирона
Севилья
51
21.01
Бетис
Барселона
24
21.01
Реал
Альмерия
32
21.01
Осасуна
Хетафе
32
20.01
Сельта
Реал Сосьедад
01
20.01
Валенсия
Атлетик
10
20.01
Вильярреал
Мальорка
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ла Лига не испорчена». Анчелотти ответил на критику Жоана Лапорты в адрес «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который ранее заявил, что «сливочные» оказывают давление на судей, из-за чего они принимают решения в их пользу.

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх

«Мне не нравится вступать в подобные споры. На этой неделе было много разговоров об этом, но не нужно отклоняться от темы. Все знают, что произошло в испанском футболе, и в этом вся проблема. Однако Ла Лига не испорчена. Гражданская гвардия и прокуратура инициировали судебное расследование из-за тех проблем, что были в испанском футболе на протяжении последних 20 лет. Не нужно уходить от темы», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, на нынешней неделе в Испании активно обсуждается судейство в матче Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» выиграл у «Альмерии» со счётом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. По ходу этой встречи судья три раза менял решение в пользу «сливочных» после просмотра VAR.

«Реал» сокрушил «Барселону»
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь