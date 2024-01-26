Казахстанский форвард присоединился к новому клубу

Ранее уроженец Караганды выступал за московскую «Родину-2», армянский «Ван» (аренда), литовский «Джюгас» (аренда), а также молдавский «Шериф». Тираспольцам он принадлежит с февраля 2022-го.

Вторую часть сезона-2023 провел как раз в «Джюгасе», который финишировал на предпоследнем месте в А Лиге. Провел 12 матчей, забил 1 гол, после чего вернулся в «Шериф», с которым у него контракт до конца 2024 года.