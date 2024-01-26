Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
27.01
Аталанта
Удинезе
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Аксу
Тобол Кс
03
2023
Актобе
Жетысу
22
2023
Атырау
Кайрат
00
2023
Каспий
Ордабасы
10
2023
Кызыл-Жар
Кайсар
01
2023
Окжетпес
Мактаарал
11
2023
Шахтер Кг
Астана
11
2023
Кайсар
Атырау
10
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский форвард присоединился к новому клубу

20-летний казахстанский форвард Данил Анкудинов приехал на просмотр в могилевский «Днепр», передают Vesti.kz со ссылкой на Football.by.

Днепр МЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

Ранее уроженец Караганды выступал за московскую «Родину-2», армянский «Ван» (аренда), литовский «Джюгас» (аренда), а также молдавский «Шериф». Тираспольцам он принадлежит с февраля 2022-го.

Вторую часть сезона-2023 провел как раз в «Джюгасе», который финишировал на предпоследнем месте в А Лиге. Провел 12 матчей, забил 1 гол, после чего вернулся в «Шериф», с которым у него контракт до конца 2024 года.

В свое время привлекался к играм за сборные Казахстана до 17 и 19 лет.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь