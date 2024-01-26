Два призера чемпионата мира по футболу согласились играть за зарплату в 1 евро

Иван Перишич вернулся в «Хайдук» после тяжелого расставания

Из этого дуэта игроков более известен 34-летний Перишич — бывший полузащитник дортмундской «Боруссии», «Баварии», миланского «Интера» и «Тоттенхэма». Победитель Лиги чемпионов сезона 2019/20, двукратный чемпион Германии и чемпион Италии. С лета 2022- го Перишич выступал за «Тоттенхэм», в который перешел на правах свободного агента после завершения контракта с «Интером». Договор с английской командой был подписан до июля 2024-го. По данным телеканала Sky Sports, Иван получал зарплату в размере 6 млн евро в год.

Но за полгода до окончания контракта Перишич вернулся на родину, так как уже не мог помочь «Тоттенхэму». В сезоне 2023/24 хорват сыграл только шесть матчей: пять в Английской премьер-лиге (АПЛ) и один в Кубке лиги, в которых сделал две голевые передачи. В сентябре 2023-го Перишич получил тяжелую травму — разрыв крестообразной связки колена — и выбыл до лета 2024-го. Таким образом, в текущем сезоне аренда Ивана в «Хайдук» носит символический характер, ведь на поле он не выйдет. Впрочем, Перишич, по всей видимости, продолжит свои отношения с клубом из Сплита на тех же условиях после восстановления.

«Аренда ничего не будет стоить “Хайдуку”, — сказал президент хорватского клуба Лукша Якобушич. — Мы договорились о сотрудничестве (с Перишичем и Калиничем) еще на один сезон, когда они также будут играть за один евро с бонусом в случае попадания нашей команды на групповой этап еврокубков. Помимо того, мы включим опцию, по которой Перишич может покинуть клуб во время летнего или зимнего трансферного окна. Нет никакого давления относительного сроков его возвращения. Наша главная цель, чтобы он играл за “Хайдук” в следующем сезоне».

Клуб из Сплита — один из самых успешных и титулованных в Хорватии. «Хайдук» шесть раз выигрывал чемпионат и восемь раз становился обладателем Кубка страны. Чаще золотые медали завоевывало только «Динамо» из Загреба. Но последний чемпионский титул «Хайдука» датируется сезоном 2004/05. Сейчас команда Мислава Кароглана лидирует в хорватской лиге с отрывом в три очка от «Риеки» и в семь очков от неожиданно сбавившего загребского «Динамо», у которого один матч в запасе. К слову, «Хайдук» играет на стадионе «Полюд» — той самой арене, где сборная России провела свой последний официальный матч и уступила в решающей встрече отборочного цикла ЧМ-2022 Хорватии (0:1) с Перишичем в составе.

«Я каждый день работаю над своим восстановлением. Посмотрим, когда вернусь на поле. Я начал бегать 10−15 дней назад. Двигаюсь вперед шаг за шагом, через две-три недели должен начать работать с мячом. Есть свои прогнозы, но мне не следует торопиться, потому что все может пойти не так… Для всех, кто начинал играть здесь, “Хайдук” остается номером один, а уже потом все остальные клубы. (В детстве) мы все мечтали о “Хайдуке”, поэтому бежали в семь утра на тренировки», — признался сам Перишич на своей презентации 19 января.

Впрочем, в отношениях Ивана с «Хайдуком» не все было так гладко. Уроженец Сплита Перишич — выпускник академии клуба, но на профессиональном уровне не сыграл за «Хайдук» ни одного матча. Его расставание с родной командой получилось не самым теплым. Семья Ивана испытывала финансовые трудности, так как отец футболиста, владевший птицефабрикой, оказался на грани банкротства. В результате уже в возрасте 17 лет Перишич уехал во Францию и стал игроком «Сошо», который заплатил хорватам за подготовку полузащитника 360 000 евро.

«Хайдук» — мой родной клуб, но по организации ему далеко до «Динамо». Плохая работа возвращается бумерангом людям в клубе… Я начинал свою карьеру в «Хайдуке», но со мной не хотели подписывать профессиональный контракт, поэтому я уехал в Сошо. Потом меня отправили в аренду, и моя игра там понравилась многим европейским клубам. Среди прочих был мой родной Сплит. Но мы снова не договорились. Я ужасно злился на руководство. Иван Перишич

Возвращения Перишича в «Хайдук» пришлось ждать почти 18 лет. За это время Иван поиграл во Франции, Бельгии, Германии, Италии и Англии. Выступил на трех чемпионатах мира со сборной Хорватии. Завоевал серебро в 2018 г. в России, забив по голу в полуфинале Англии и в финале Франции. Взял бронзу на ЧМ-2022 в Катаре, где стал одним из лучших ассистентов турнира с тремя голевыми передачами.

Любопытно, что по ходу карьеры Перишич мог оказаться и в чемпионате России. В 2011-м хорватская ежедневная газета сообщала о его возможном переходе в «Локомотив», а в 2012-м — в «Динамо». Тем не менее Иван остался в топ-лигах Европы. Кроме того, в 2019-м полузащитник отклонил выгодное предложение из Китая: хорвату давали трехлетний контракт на общую сумму в 36 млн евро в «Шанхай Шеньхуа». Тогда Перишич также сделал выбор не в пользу денег, а продолжил карьеру там, где хотел.

По состоянию на конец января 2024-го Иван оценивается сайтом Transfermarkt в 4 млн евро. В клубе из Сплита он четвертый по ориентировочной стоимости после двух молодых талантов — 16-летнего защитника Луки Вушковича (будущего игрока «Тоттенхэма») и 19-летнего полузащитника Рокаса Пукштаса, а также 30-летнего нападающего сборной Хорватии Марко Ливайи, поигравшего в России за «Рубин».

Никола Калинич отказался от Саудовской Аравии ради «Хайдука»

Большая европейская карьера Калинича завершилась раньше, чем у Перишича. Бывший нападающий английского «Блэкберна», украинского «Днепра», испанского «Атлетико», итальянских «Фиорентины», «Милана», «Ромы» и «Вероны» вернулся на родину еще в 2022-м. На тот момент 35-летний игрок подписал контракт с «Хайдуком», будучи свободным агентом после ухода из «Вероны».

За полтора сезона с февраля 2022-го по июнь 2023-го Калинич сыграл за «Хайдук» 32 матча, в которых забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи. Но летом 2023-го Никола покинул клуб из Сплита из-за разногласий с тогдашним главным тренером Иваном Леко.

«Я планировал продолжать и отыграть еще один сезон в футболке “Хайдука”, — объяснял свой уход Калинич в июле 2023-го. — Вот только тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, потому что я не вписываюсь в его видение футбола и в его планы. Когда ты не нужен тренеру, у тебя не так уж много вариантов».

Калинич вновь стал свободным агентом и в последние полгода оставался без клуба. Но после прихода нового главного тренера Мислава Кароглана руководство «Хайдука» предложило Николе вернуться — на зарплату в один евро. Нападающий согласился играть фактически бесплатно, чтобы не завершать карьеру, несмотря на мешавшие ему в последние годы травмы.

«У нас состоялся честный разговор с Калиничем, — сообщил Кароглан. — Он сказал, что ему нужно время для подготовки, чтобы он мог понять, где находится. Я не вижу причин, почему он не может быть полезен. Он присоединится к команде и начнет работать с мячом. Никола — реалист, и для него очень важно иметь здоровые отношения… Если бы я не думал, что Калинич сможет помочь, я бы не дал добро на его возвращение».

Калинич — уроженец Солина (пригорода Сплита) и воспитанник клуба — признавался, что «Хайдук» для него больше чем просто очередная команда в карьере.

«Я больше не ребенок. Я не продам себя и не планирую играть где-то еще кроме “Хайдука”… Хочу оставить какой-то след в клубе, что-то выиграть. “Хайдук” дал нам всем имя в футболе, отправил меня в мир, где я хорошо жил и заработал деньги. Я мог поехать в Саудовскую Аравию, но вернулся сюда. Сейчас в моей памяти всплывают картинки из детства: когда я был ребенком, то в шесть утра стоял у ворот стадиона и ждал, когда в семь часов тренер Драган Слишкович начнет тренировку».

Для Калинича это третий приход в «Хайдук». В отличие от Перишича нападающий успел поиграть на профессиональном уровне за родной клуб до отъезда в топ-лиги Европы в 2009-м. «Хайдук» заработал на его трансфере в «Блэкберн» 7 млн евро. Еще одно отличие карьер Калинича и Перишича — продолжительность выступления за сборную Хорватии. Если Иван до последнего времени оставался важнейшей фигурой в национальной команде, то карьера Николы в сборной завершилась, по сути, на ЧМ-2018.

Калинич — лишь формально серебряный призер чемпионата мира в России. Нападающий был включен в заявку на турнир, но уже после первой игры с Нигерией покинул расположение национальной команды. Причиной стал конфликт с главным тренером Златко Даличем. Никола отказался выйти на замену во встрече с нигерийцами, сославшись на боли в спине. Далич отреагировал жестко — исключил его из сборной. После ЧМ-2018 игроки команды проголосовали за то, чтобы Калинич получил серебряную медаль. Тем не менее сам нападающий отказался от награды.

Взаимоотношения Калинича со сборной продлились 10 лет. Нападающий дебютировал за Хорватию в 2008 г., а после исключения из состава в 2018-м больше не вызывался Даличем. За национальную команду Никола сыграл 42 матча, в которых забил 15 голов.

Зарубежная карьера принесла Калиничу всего один трофей — он выиграл Суперкубок УЕФА с «Атлетико» в 2018-м. Никола был близок к победе в Лиге Европы с «Днепром», но украинская команда в финале сезона 2014/15 уступила «Севилье» (2:3), несмотря на гол хорватского нападающего. Калинич был заметной фигурой в итальянской Серии А: забил 44 мяча за шесть сезонов.

Несколько лет назад Калинич, как и Перишич, отказался от выгодного предложения из Китая, чтобы остаться в топ-лиге Европы. В 2017-м «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал Николе увеличить зарплату в 10 раз по сравнению с той, которую он имел в «Фиорентине» — до 12 млн евро в год. Клуб из Флоренции мог заработать на трансфере хорвата 45 млн евро, но игрок заявил, что деньги для него «далеко не главное в жизни».

В январе 2024-го Transfermarkt оценивает 36-летнего Калинича всего в 300 000 евро. Решение Калинича и Перишича играть за символическую зарплату в один евро — большое подспорье для «Хайдука», обладающего относительно небольшим бюджетом (чуть более 30 млн евро).