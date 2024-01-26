Клуб КПЛ определился с новым главным тренером
Казахстанский тренер Ринат Алюетов стал новым главным тренером футбольного клуба «Туран» из Туркестана, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Казахстанский тренер Ринат Алюетов стал новым главным тренером футбольного клуба «Туран» из Туркестана, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Ему будут помогать казахстанские тренеры — Олег Воскобойников и Денис Мамонов.
Ранее Алюетов тренировал «Жетысу» и «Женис», а также входил в тренерский штаб «Елимая». Также в список кандидатов на должность главного тренера входил Константин Горовенко, однако он сосредоточится на работе в молодежной сборной Казахстана.
Напомним, что в прошлом году «Туран» выступал в первой лиге, где под руководством Александра Фамильцева занял второе место и этим самым вернулся в премьер-лигу (КПЛ).