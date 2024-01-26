Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
27.01
Аталанта
Удинезе
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Аксу
Тобол Кс
03
2023
Актобе
Жетысу
22
2023
Атырау
Кайрат
00
2023
Каспий
Ордабасы
10
2023
Кызыл-Жар
Кайсар
01
2023
Окжетпес
Мактаарал
11
2023
Шахтер Кг
Астана
11
2023
Кайсар
Атырау
10
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:24 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ определился с новым главным тренером

Казахстанский тренер Ринат Алюетов стал новым главным тренером футбольного клуба «Туран» из Туркестана, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Туран"

Ему будут помогать казахстанские тренеры — Олег Воскобойников и Денис Мамонов.

Ранее Алюетов тренировал «Жетысу» и «Женис», а также входил в тренерский штаб «Елимая». Также в список кандидатов на должность главного тренера входил Константин Горовенко, однако он сосредоточится на работе в молодежной сборной Казахстана.

Напомним, что в прошлом году «Туран» выступал в первой лиге, где под руководством Александра Фамильцева занял второе место и этим самым вернулся в премьер-лигу (КПЛ).

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь