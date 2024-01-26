Клуб КПЛ определился с новым главным тренером

Источник: ФК "Туран"

Ему будут помогать казахстанские тренеры — Олег Воскобойников и Денис Мамонов.

Ранее Алюетов тренировал «Жетысу» и «Женис», а также входил в тренерский штаб «Елимая». Также в список кандидатов на должность главного тренера входил Константин Горовенко, однако он сосредоточится на работе в молодежной сборной Казахстана.