«Больше не смогу выполнять работу, как раньше». Клопп подробно объяснил, почему покидает «Ливерпуль»

Главный футбольный шок зимы (или даже всего года) — Юрген Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона. Спустя почти 9 лет (пришел в октябре 2015-го) и 7 трофеев совместная история немецкого тренера и красных завершается. Клопп дал крупное 24-минутное интервью клубному сайту, где в том числе и объявил об отставке.

Самое важное — как Клопп объявил об уходе

С этого начался разговор — таить тренер ничего не стал:

«Я покину клуб в конце сезона. Я понимаю, что для многих это шок, когда ты слышишь об этом впервые, но, очевидно, я могу это объяснить — или, по крайней мере, попытаться объяснить. Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но то, что я все же принял это решение, говорит о том, что я убежден, что это именно то решение, которое я должен принять. Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придется об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова. После тех лет, что мы провели вместе, после всего того времени, что мы провели вместе, и после всего, через что мы прошли вместе, уважение к тебе выросло, любовь к тебе выросла, и самое меньшее, что я должен тебе сделать, это сказать правду — и вот она правда. Вот и все, в общем-то».

С Клоппом что-то случилось?

Ведущий предположил, что первое, что захотят узнать фанаты — все ли в порядке с Юргеном. Он всех успокоил:

«Я в порядке. Я здоров, насколько это вообще возможно в моем возрасте. Небольшие неприятности, всякое такое, но ничего такого, из-за чего стоило бы беспокоиться. Я сказал об этом клубу еще в ноябре. Я должен немного объяснить, что, возможно, мою работу люди видят со стороны, я нахожусь на боковой линии, на тренировках и тому подобное, но в основном все происходит вокруг этих вещей. То есть начинается сезон, и ты уже практически планируешь следующий. Когда мы сидели вместе и говорили о возможных подписаниях, о следующем летнем лагере и о том, сможем ли мы куда-нибудь поехать, меня посетила мысль: “Я уже не уверен, что я здесь”, и я сам был удивлен этим.

Очевидно, я начал думать об этом. Это не началось (тогда. — Прим. «СЭ»), но, конечно, прошлый сезон был очень сложным, и были моменты, когда в других клубах, возможно, было бы принято решение: «Давай, спасибо тебе большое за все, но, наверное, нам стоит расстаться». Здесь этого не произошло. Для меня было очень, очень, очень важно, что я могу помочь вернуть эту команду на рельсы. Это было все, о чем я думал. Когда я понял, что это произошло довольно рано, что это действительно хорошая команда с огромным потенциалом, супергерои и все такое, тогда я смог снова начать думать о себе. Это не то, что я хочу, но это то, что я считаю правильным на 100 процентов".

Почему Юрген объявил об уходе в конце сезона зимой?

Клопп объяснил, почему рассказал о принятом решении так рано:

"В идеальном мире я бы никому ничего не говорил, выиграл бы все, а потом попрощался. Но это невозможно. В том мире, в котором мы живем, невозможно держать подобные вещи в секрете; наверное, удивительно, что мы смогли сохранить это в тайне до сих пор. Есть много вещей, на которые это влияет, особенно личные ситуации. Люди из моего штаба должны знать об этом заранее — и особенно клуб должен знать об этом заранее и планировать.

Вы можете многое сделать, зная об этом и не предавая огласке, но решающие вещи вы не можете сделать. Это значит, что клубу нужно время. На протяжении многих лет моя роль была довольно доминирующей. Это было не намеренно, но так получилось. Было много моментов, когда я хотел, чтобы мне не пришлось делать это снова (покидать клуб. — Прим. «СЭ»), это уже третий раз, и я очень этого не хочу. Но в конце концов мне пришлось это сделать, потому что я убежден в одном: если тебе приходится принимать такое решение, то лучше сделать это чуть раньше, чем чуть позже.

Слишком поздно было бы абсолютно худшим вариантом, если бы в следующем сезоне в сентябре я понял: «Боже мой, это все — я больше не могу», а потом мы окажемся в середине сезона. Этот клуб, все, что мы построили за последние годы, — прекрасная платформа, прекрасная основа для будущего, и единственное, что может помешать этому сейчас, — это то, что вы не можете принимать правильные решения, потому что у вас мало времени, и именно это было очень важно для меня: чтобы я действительно проинформировал всех как можно раньше".

Боится ли Клопп, что новость о его уходе повлияет на завершение сезона?

Такие ранние сообщения об уходе часто влияют на команды негативно. Юрген объяснил, боится ли он такого же исхода в «Ливерпуле»:

«Это зависит от нас. У меня была похожая ситуация в Дортмунде. Обстоятельства совершенно другие, но ситуация похожая. После этого объявления мы проведем пресс-конференцию. А затем я на 100 процентов верю в этот сезон. Мы можем пройти через него. Думаю, в идеальном мире у нас впереди 30 игр или что-то в этом роде. В других странах это полноценный сезон. Нам предстоит сыграть так много, и со стороны могут возникнуть идеи о том, что мы мешаем, но все дело в нас самих. Когда я принял решение, как бы тяжело это ни было, это было и облегчение. Это было что-то вроде: “Хорошо, есть финишная прямая”. Если бы я мог остаться здесь в этой роли, я был бы на седьмом небе от счастья, но я просто не могу. Вот и все. А с командой, я уверен, все будет в порядке».

«Там, откуда я родом, оказаться тренером “Ливерпуля” — сказка»

Родной клуб получил от Клоппа немало комплиментов:

«Если вы посмотрите на мою карьеру, то я бы сказал, что эта карьера вообще-то невозможна, потому что там, откуда я родом, оказаться тренером “Ливерпуля” — это сказка и очень трудно планируемая вещь. Невозможно спланировать и трудно достичь, но это возможно только в том случае, если вы очень заняты и на 100 тысяч процентов отдаетесь всему, что делаете, и посвящаете этому всю свою жизнь. Именно так я и поступил.

Я пришел сюда как обычный парень. Я и сейчас обычный парень, просто сейчас я не живу обычной жизнью слишком долго. Я не хочу ждать, пока стану слишком стар для нее. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать. Как я уже сказал, раньше у меня такого не было, так что мне нужно попробовать, и это правильный момент для меня, и я думаю, что это правильный момент для клуба, потому что со следующего года я уже не смогу выполнять эту работу так, как делал это раньше, и тогда я уже не тот, кто нужен".

Как отреагировали боссы «Ливерпуля»?

Клопп рассказал и то, как в руководстве клуба отнеслись к его желанию:

«У нас сложились очень хорошие отношения за эти годы. Они (руководители. — Прим. “СЭ”) знают меня так давно… что знают — я не говорю таких вещей и не оставляю дверь открытой: “Давайте, попробуйте убедить меня”. Они приняли это, просто приняли. Никто не был по-настоящему счастлив. Те немногие люди, которым я рассказал об этом, не были счастливы».

Об альтернативных сценариях

Мог ли Клопп не покидать «Ливерпуль»? Он думает, что нет:

"Каковы альтернативные сценарии? Какие они? Обычно, как тренер, вы получаете увольнение. У вас бывает неудачный период — пять, шесть, семь недель — и все чувствуют облегчение, когда вы расстаетесь. Я не уверен, что есть другой вариант… Вы заболеваете и вынуждены прекратить работу. И, к сожалению или к счастью, мне приходится делать это именно так.

Мне не нравится, что приходится так суетиться, я не считаю себя таким уж важным, но я знаю, что внешний мир видит это несколько иначе. Поэтому мы так и поступаем. Проводить пресс-конференцию, делать официальное заявление — это редкость в такой ситуации; мы просто хотим убедиться, что все, кто с нами, проинформированы наилучшим образом.

Но после этого я полностью погружен в игру с «Норвичем», с «Челси», в игру с «Арсеналом», в любую другую. Я полностью в ней. Сейчас нет необходимости устраивать прощальные вечеринки, впереди еще долгий сезон. Я хочу быть на 100 процентов в этом, и я это делаю. Так и есть. Никто не должен беспокоиться о моем настрое. Было бы очень здорово, если бы вы просто приняли мое решение как трудное, но правильное. Вот и все. Потому что, как бы мне все ни нравилось, я все равно думаю, что это правильно".

О реакции жены

Улла Клопп приложила немало усилий, чтобы у тренера все получилось в «Ливерпуле». Более того, говорят, что в 2022 году именно она повлияла на Юргена, когда тот переподписал контракт с красными — очень хотела остаться в городе. Клопп рассказал о реакции супруги:

«Она спросила меня, почему, и я объяснил все так же, как сейчас объясняю вам, с некоторыми, может быть, более частными деталями, но в остальном все было очень похоже. Очевидно, Улла хочет, чтобы у меня все было хорошо — она рада за меня, что я доволен решением».

О любви к «Ливерпулю»

Клопп также сказал, что никогда не возглавит другой клуб АПЛ:

«Если вы спросите меня: “Будешь ли ты когда-нибудь снова работать тренером?”, я отвечу, что сейчас нет. Но я не знаю, как это будет, потому что у меня никогда не было такой ситуации. Что я знаю точно — я никогда, никогда не буду руководить другим клубом в Англии, кроме “Ливерпуля”, 100 процентов. Это невозможно. Моя любовь к этому клубу, мое уважение к людям слишком велики. Я не смогу. Я не могу даже на секунду подумать об этом. Нет никаких шансов.

Это часть моей жизни, мы — часть семьи, мы чувствуем себя здесь как дома. У нас нет шанса сделать это. Но все остальное — буду ли я когда-нибудь снова работать? Конечно, я знаю себя, я не могу просто сидеть без дела. Может быть, я найду себе какое-нибудь другое занятие. Но я не буду руководить клубом или сборной, по крайней мере, в течение года, это невозможно, я не могу этого делать и не хочу. Вот и все".

О любви к Ливерпулю

"То, что я буду любить этот клуб всегда, буду благодарен ему всегда, ясно на 100 процентов. То, что получение ключей от города — один из самых особенных моментов за всю мою жизнь, то, что я никогда не ожидал, что что-то подобное произойдет, делает это еще более особенным, потому что я даже не знал, что у вас есть что-то подобное. Когда я получил его, когда услышал речи, когда увидел церемонию и все такое прочее, это было так необычно, это было невероятно. И это сделало меня почетным ливерпульцем или скаузером, как хотите.

Но есть еще много всего, и сейчас не время говорить о фантастическом времени, которое мы провели, потому что эта замечательная книга, которую мы написали вместе, раз уж мы здесь вместе, я бы с удовольствием вписал в нее еще несколько глав. Вот чего я хочу. Я знаю, что есть дети, которые после игр бегут к моей машине и хотят получить автографы, автографы и все такое — они никогда не видели другого тренера с самого рождения".

Послание фанатам

"Я бы очень хотел, чтобы вы приняли это решение. Это было бы здорово. И если я могу попросить вас еще об одной вещи, после того как я сказал вам не петь мою песню слишком рано, после того как я сказал вам быть громкими на стадионе и тому подобное, если бы я мог попросить вас еще об одной вещи, это было бы: не посвящайте оставшиеся игры мне, потому что в этом нет необходимости.

Единственное, чего я всегда хотел, — это полной поддержки команды, не меня. Я знаю о наших отношениях, мне не нужны никакие доказательства. У нас будет момент, может быть, в последнем матче здесь или где-то еще — я имею в виду в других странах или других соревнованиях. У нас достаточно времени для таких вещей. Давайте сейчас действительно сделаем это.

Внешний мир хочет использовать это решение, смеется над ним, хочет помешать нам. Мы — ливерпульцы, мы прошли через все трудности вместе. И вы проходили через трудные вещи до меня. Давайте сделаем из этого силу. Это было бы очень круто. Давайте выжмем все из этого сезона, и у нас будет повод улыбнуться, оглядываясь назад в будущее. Спасибо".