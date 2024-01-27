«Сити» снял проклятие стадиона «Тоттенхэма». Команда Пепа вышибла «шпор» из Кубка

«Манчестер Сити» — действующий победитель Лиги чемпионов и одна из лучших команд мира. Но и у нее в последнее время появился криптонит, как у Супермена. У этой ахиллесовой пяты даже есть год рождения — 2019-й. Именно тогда на севере Лондона открылся стадион «Тоттенхэм Хотспур», где теперь играет одноименная команда.

До этой пятницы команда Пепа Гвардиолы провела на новой арене «шпор» пять матчей и ни в одном из них даже не забила при совокупном xG 9,79. Другими словами, «горожане» за 450 минут наиграли почти на десять голов, но всякий раз покидали поле с сухими поражениями.

Разве это не аномалия? «Тоттенхэм», конечно, далеко не слабейшая команда АПЛ, но и не ровня «Манчестер Сити». Само собой, «горожане» стремились исправить это недоразумение.

И уже на 5-й минуте они забили… Но очень быстро гол отменили из-за мизерного офсайда у Бобба, после чего по англоязычным соцсетям прокатилась волна шуток. Да, «Сити» остановился буквально в сантиметре от дебютного гола на недружелюбной арене. Вскоре гости создали еще один момент, но на этот раз Бернарду съели в штрафной.

Стоит отметить, что, несмотря на кубковый статус матча, обе команды выставили почти оптимальные составы. «Тоттенхэму» не хватало Сона, уехавшего на Кубок Азии, а «Сити» — Эдерсона и Холанна, до сих пор не залечившего травму. Зато во втором тайме на газоне появились Мэддисон и Де Брейне, не так давно вернувшиеся в строй после повреждений. Для хавбека «Тоттенхэма» это был вообще первый выход на поле с ноября.

Таких креативных игроков обеим командам в первом тайме не хватало. Особенно «Тоттенхэму»: «шпоры» за 45 минут вообще ни разу не пробили по воротам, зато образцово оборонялись. И это удивительно: за полгода работы в лондонской команде ее главный тренер Эндж Постекоглу приучил болельщиков к бесшабашной игре с обилием моментов как у чужих, так и у своих ворот. Но в матче с «Сити» «Тоттенхэм» преобразился — к атаке вопросов хватало, а к защите их было меньше, хотя обычно наоборот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vWluVYj-o8M?si=a_ZkVlQYsoIRxbkk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Шпоры» решили выжидать и только на 53-й минуте вылезли к чужой штрафной. Получилось, к слову, опасно — Ортега не без труда отбил удар Джонсона. Но на большее «Тоттенхэм» так не сподобился — эта попытка так и осталась единственной за 90 минут.

А «Сити» пытался что-то изобрести: достаточно сказать, что в этом матче по воротам били сразу 11 футболистов гостей. В середине второго тайма Гвардиола еще и решился на эксперименты: снял с игры Альвареса, выпустил Де Брейне и сделал Фодена «девяткой». Фил на этой позиции уже бывал, но для такого статусного матча подобный ход — риск и редкость.

Проблема «Тоттенхэма» заключалась в том, что он не запрограммирован обороняться на протяжении такого длительного срока. Выстоять 90 минут сложно даже для сугубо оборонительных команд, а здесь терпеть вынуждены были футболисты, привыкшие атаковать. И в концовке они все-таки дрогнули: в двух подряд эпизодах «шпоры» совершили ошибки, в которых напрямую была виновата усталость. Но Бернарду Силва и Де Брейне промазали из выгодных позиций, породив новую волну домыслов о мистическом статусе стадиона «Тоттенхэма».

Скорее всего, мы бы и сейчас читали много об этом вымышленном проклятии, но на исходе основного времени его «снял» Аке. Помог блестяще исполненный угловой Де Брейне и блокировка Диаша, который не дал голкиперу «Тоттенхэма» Викарио добраться до мяча. Футболисты «шпор» долго спорили с арбитром, но в Англии подобные голы — в порядке вещей. Уж слишком часто судьи в таких эпизодах выбирают сторону атаки и закрывают глаза на права голкиперов.