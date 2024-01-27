Гвардиола — об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: теперь я буду лучше спать!

«Теперь я буду лучше спать! Каждый день перед матчем с “Ливерпулем” был кошмаром. Мы не можем говорить о своём времени здесь, убирая за скобки Юргена и “Ливерпуль”. Это лучшее противостояние в моей жизни», — сказал Гвардиола во время флеш-интервью после матча с «Тоттенхэмом» (1:0).