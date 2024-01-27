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09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола — об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: теперь я буду лучше спать!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал скорый уход наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа из английского клуба.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

«Теперь я буду лучше спать! Каждый день перед матчем с “Ливерпулем” был кошмаром. Мы не можем говорить о своём времени здесь, убирая за скобки Юргена и “Ливерпуль”. Это лучшее противостояние в моей жизни», — сказал Гвардиола во время флеш-интервью после матча с «Тоттенхэмом» (1:0).

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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