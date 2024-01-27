Хави: «В “Барселоне” начинают ценить людей лишь после их ухода»

«В этом клубе мы начинаем ценить людей лишь после их ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана, Бускетса, Альбу… Их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят. Это для нас пища для размышлений. Надеюсь, вы будете скучать по мне. Я берегу то, что у меня есть. Я в лучшем клубе мира, я ценю то, что прихожу на работу, я счастлив. Я ценю это сейчас, а не потом», — приводит слова Хави Marca.