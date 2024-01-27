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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави: «В “Барселоне” начинают ценить людей лишь после их ухода»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об исторической ошибке каталонского клуба.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«В этом клубе мы начинаем ценить людей лишь после их ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана, Бускетса, Альбу… Их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят. Это для нас пища для размышлений. Надеюсь, вы будете скучать по мне. Я берегу то, что у меня есть. Я в лучшем клубе мира, я ценю то, что прихожу на работу, я счастлив. Я ценю это сейчас, а не потом», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не станет увольнять Хави в ближайшее время. 44 -летния тренер заявил, что слухи о его уходе ходят с августа, но он все еще в клубе.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В текущем сезоне клуб с 44 очками занимает третье место в ла лиге.

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