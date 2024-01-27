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10:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали, какой клуб хочет возглавить Зидан

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Французский тренер Зинедин Зидан, который ранее работал в мадридском футбольном клубе «Реал», хочет возглавить «Марсель», сообщает sport.es со ссылкой на RMC Sport.

Марсель
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Источник: Reuters

По информации издания, 51-летний специалист отказался от предложения тренировать сборную Алжира и ждет предложения от «Марселя».

Ранее принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, заявил о готовности рассмотреть вариант с покупкой одного из футбольных клубов чемпионата Франции — «Марселя» или «Монако» и заявил, что хотел бы пригласить Зидана на пост главного тренера купленной команды.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал в 2016—2018 годах и с марта 2019-го по май 2021 года.

Со «сливочными» он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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