СМИ узнали, какой клуб хочет возглавить Зидан
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Французский тренер Зинедин Зидан, который ранее работал в мадридском футбольном клубе «Реал», хочет возглавить «Марсель», сообщает sport.es со ссылкой на RMC Sport.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Французский тренер Зинедин Зидан, который ранее работал в мадридском футбольном клубе «Реал», хочет возглавить «Марсель», сообщает sport.es со ссылкой на RMC Sport.
По информации издания, 51-летний специалист отказался от предложения тренировать сборную Алжира и ждет предложения от «Марселя».
Ранее принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, заявил о готовности рассмотреть вариант с покупкой одного из футбольных клубов чемпионата Франции — «Марселя» или «Монако» и заявил, что хотел бы пригласить Зидана на пост главного тренера купленной команды.
Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал в 2016—2018 годах и с марта 2019-го по май 2021 года.
Со «сливочными» он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.