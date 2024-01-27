СМИ узнали, какой клуб хочет возглавить Зидан

По информации издания, 51-летний специалист отказался от предложения тренировать сборную Алжира и ждет предложения от «Марселя».

Ранее принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, заявил о готовности рассмотреть вариант с покупкой одного из футбольных клубов чемпионата Франции — «Марселя» или «Монако» и заявил, что хотел бы пригласить Зидана на пост главного тренера купленной команды.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал в 2016—2018 годах и с марта 2019-го по май 2021 года.