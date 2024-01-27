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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Почему все так любят Юргена Клоппа

Александр Симбирский раскрывает секреты всеобщего обожания.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Восьмой сезон станет последним для Юргена Клоппа в «Ливерпуле». До сих пор сложно поверить, особенно при действующем до 2026-го контракте, однако мы уже постепенно привыкаем к новой реальности. Сам тренер жирно намекнул, что после «Ливерпуля» отдохнёт год-другой. И это потеря (надеемся, временная) не только для АПЛ, но и для всего футбола. Клопп уже давно стал отдельным явлением, которое раздвигает привычные рамки восприятия футбольного тренера. Это когда человек становится уже не просто специалистом, а объектом культа.

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Правда, одно дело просто быть культовым тренером, а другое — быть культовым тренером, которого обожают абсолютно все, независимо от футбольных предпочтений. Почему, например, более успешный и влияющий на миллиард тактических трендов Пеп Гвардиола — «лысый шарлатан», а Клопп — «крутой»?

Есть люди, которые приводят народ в экстаз одним своим существованием. Киану Ривз выходит на презентацию Cyberpunk 2077, и публика ликует просто потому что это Киану Ривз. Фраза «You are breathtaking» («От тебя захватывает дух»), кстати, очень подходит к Клоппу.

Ну или Девин Таунсенд берёт в руки гитару и, улыбаясь, лупит самый душевный в мире прог-метал: в восторге даже те, кто не любит тяжёлую музыку. Просто они сразу влюбляются в канадского демона с феноменальным голосом.

Так и здесь. Даже враги не остаются в стороне. Как-то английский комик и по совместительству фанат «Манчестер Юнайтед» Джордж Льюис опубликовал колонку в The Times. Там были такие слова: «Я ненавижу “Ливерпуль”. Меня бесит “Ливерпуль”. Но Клопп построил здесь команду-продолжение себя самого. Алекс Фергюсон сделал это в “МЮ”, Жозе Моуринью сделал это в “Челси” (в первый заход), но те команды легко было ненавидеть. Многих бесили Фергюсон и Моуринью. Но Клопп не бесит! Всё, что я о нём узнаю, только усиливает мою симпатию. Например, он женат на работнице социальных служб. На прошлой неделе Клопп пришёл поддержать местную футбольную команду девочек, когда гулял с собакой. Ставлю, что у этой собаки тоже прекрасная жизнь: угощений всегда много, а Юрген ещё и чешет живот. Ну вот, я завидую собаке! Просто прекрасно!».

Да, иногда восхищение Клоппом кажется иррациональным, но у всего есть объяснения. Ведь миру всегда нужен какой-то идеальный герой.

Боец

В биографии Клоппа есть много моментов, по которым можно отследить формирование его характера. Освоил игру в обороне, хотя начинал как форвард. В 1996 году получил разрыв крестообразных связок и через три месяца вернулся на поле. Ругался с соперниками и чужими фанатами. Устраивал бунты против новых тренеров. Болельщики «Майнца» обожали защитника за неуступчивость и страсть, а он платил им ответной любовью.

Да и сама история первого тренерского сезона Клоппа похожа на фильм о преодолении. Юрген критиковал сменщиков Вольфганга Франка (тренер «Майнца», мощно повлиявший на философию Клоппа), а потом начал рулить сам после предложения от спортивного директора клуба Кристиана Хайделя. В 33 года, без лицензии, без опыта. На такое согласился бы только сумасшедший. Ну или очень боевой и уверенный в себе человек.

Стиль «Майнца», «Боруссии» и «Ливерпуля» стал отражением характера Клоппа. Безумные камбэки, крышесносящий футбол, хищный оскал-улыбка Юргена — всё это уже стало легендарным. Люди любят бойцов. А Клопп ещё и боец, который побеждает.

Харизматичный

Железобетонный рецепт «Как срубить тонну лайков»:

  • ищем какое-нибудь видео с Юргеном Клоппом;
  • пишем «Какой же Клопп всё-таки крутой»;
  • тонна лайков ваша.

Образ Клоппа давно вышел за рамки футбольного поля. В 2006-м Клоппа позвали на немецкое ТВ разбирать матчи чемпионата мира — тренер «Майнца» разорвал эфир, объясняя простым языком сложные тактические вещи. Харизма Юргена принесла каналу ZDF победу в номинации «Лучшая спортивная программа» на «Премии немецкого телевидения». Вскоре Клоппа позвали в рекламу — начал с шоколада Kinder и потом рекламировал кучу всего. Медийный потенциал был понятен сразу.

В комплекте шли бесконечные истории о Клоппе вне игры. Он мощно напивался после чемпионств «Боруссии». Мотивировал футболистов рассказами о фильме «Рокки». Постоянно шутил во время интервью и пресс-конференций и обезоруживал заразительным смехом. Максимально приятно и уважительно вёл себя с болельщиками, которые встречались с Клоппом просто на улице. Праздновал голы на бровке, надрывая заднюю поверхность бедра. Светил новыми белыми зубами и смущённо рассказывал о лазерной коррекции зрения. И все ловили каждое слово и каждую деталь образа этого странного бородатого человека.

Источник: Reuters

Стильный и эффективный адепт гегенпрессинга

Клопп не был создателем «гегенпрессинга» (интенсивный отбор сразу после потери мяча с целью восстановить владение как можно ближе к чужим воротам), однако он усовершенствовал идеи Ральфа Рангника и сделал их основой своего эффективного (не только эффектного) футбола.

Система Клоппа всегда была страшно энергозатратной, но зато гарантировала зрелище. Именно поэтому даже самые нейтральные зрители с удовольствием наблюдали за «Боруссией» и «Ливерпулем». Когда Эндрю Робертсон от центра поля в одиночку прессингует чужую команду, перебегая от игрока к игроку вплоть до вратаря — такое сложно забыть.

К этому Юрген добавил внимание к деталям и постоянный поиск эффективных методов игры. Тот же «Ливерпуль» побеждал не только благодаря высокому прессингу и взрывному вертикальному футболу. Вместе с тренерским штабом Клопп вывел на новый уровень розыгрыши стандартов. Находил новые роли для игроков (из свежего — перевод Трента Александер-Арнольда в опорную зону весной 2023-го). Точечно работал на трансферном рынке. Менял сценарии матчей тонкими перестановками и неожиданными решениями.

А ещё проекты Клоппа работали как инкубатор новых звёзд. В его руках даже средние футболисты выжимали из себя максимум. Все же помнят Кевина Гросскройца? А эволюцию Джордана Хендерсона? Каждую команду Клопп превращал в каст остросюжетного сериала с кучей харизматичных запоминающихся персонажей. Без грязи и провокаций. Зрители такое любят.

Честный и адекватный

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Клопп мочил перенасыщенный футбольный календарь. Детально объяснял, почему «Ливерпуль» не тратит как «Челси» и «Манчестер Сити». Честно говорил о трансферах, об игровых проблемах. Рассуждал о пересадке волос. Называл «говном» результат лондонского финала Лиги чемпионов (когда «Боруссия» проиграла «Баварии» 1:2). Сравнивал судей с микроволновками — мол, говорить с ними так же бессмысленно.

Даже ситуацию с уходом из «Ливерпуля» Клопп отработал максимально открыто. Обратился к болельщикам в видео. Организовал большую пресс-конференцию. И сказал, что просто устал.

Делает мечты реальными

Наконец, ещё одна важная деталь. Вокруг Клоппа существует будто бы волшебная аура, притягивающая к себе успех. Возможно, всё дело в глобальном отношении Юргена к футболу:

«Иногда люди спрашивают меня, почему я всегда улыбаюсь. Даже если мы проигрываем, я всё равно улыбаюсь. Это потому, что, когда родился мой сын, я понял, что футбол — это не жизнь и не смерть. Футбол — это не то, что должно сеять страдания или ненависть. Футбол должен быть источником вдохновения и радости, особенно для детей. Я видел, что маленький круглый мяч может сделать для жизней многих моих игроков. Многие истории моих футболистов абсолютны невероятны. Трудности, которые мне пришлось преодолеть в молодости, были ничем по сравнению с этим. Было много моментов, когда они могли легко сдаться, но они не сдавались. Мои футболисты — не боги. Они просто никогда не отказывались от своей мечты».

Люди любят тех, кто исполняет мечты. Но даже волшебникам иногда нужен отпуск.

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