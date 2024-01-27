Озвучена сумма трансфера хорватского вратаря в «Ордабасы»

По данным источника, правами на футболиста владеет «Хайдук» из Сплита, с которым у него действует контракт до 2026 года. За «Диошдьер он выступал на правах аренды. В связи с этим хорватский клуб собирается продать голкипера в “Ордабасы” за 450 000 евро. Интересно, что портал Transfermarkt именно в такую сумму оценивает рыночную стоимость игрока.