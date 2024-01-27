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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучена сумма трансфера хорватского вратаря в «Ордабасы»

Вратарь венгерского «Диошдьера» Карло Сентич близок к переходу в шымкентский «Ордабасы», который в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Казахстана, передают Vesti.kz.

Ордабасы
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Источник: ФК "Хайдук"

По данным источника, правами на футболиста владеет «Хайдук» из Сплита, с которым у него действует контракт до 2026 года. За «Диошдьер он выступал на правах аренды. В связи с этим хорватский клуб собирается продать голкипера в “Ордабасы” за 450 000 евро. Интересно, что портал Transfermarkt именно в такую сумму оценивает рыночную стоимость игрока.

22-летний Сентич — воспитанник «Хайдука», привлекался в сборные Хорватии до 18, 19, 20, 21 и 23 лет.

Напомним, в межсезонье шымкентцы подписали казахстанского футболиста Самата Жарынбетова и бразильского защитника Реджинальдо.

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