Озвучена сумма трансфера хорватского вратаря в «Ордабасы»
Вратарь венгерского «Диошдьера» Карло Сентич близок к переходу в шымкентский «Ордабасы», который в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Казахстана, передают Vesti.kz.
Ордабасы
Вратарь венгерского «Диошдьера» Карло Сентич близок к переходу в шымкентский «Ордабасы», который в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Казахстана, передают Vesti.kz.
По данным источника, правами на футболиста владеет «Хайдук» из Сплита, с которым у него действует контракт до 2026 года. За «Диошдьер он выступал на правах аренды. В связи с этим хорватский клуб собирается продать голкипера в “Ордабасы” за 450 000 евро. Интересно, что портал Transfermarkt именно в такую сумму оценивает рыночную стоимость игрока.
22-летний Сентич — воспитанник «Хайдука», привлекался в сборные Хорватии до 18, 19, 20, 21 и 23 лет.
Напомним, в межсезонье шымкентцы подписали казахстанского футболиста Самата Жарынбетова и бразильского защитника Реджинальдо.