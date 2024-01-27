Такого в футболе еще не было! Уникальный скандал в Европе: он может привести к изменениям в правилах?

В Бельгии вспыхнул уникальный скандал. Матч 19-го тура чемпионата между самым титулованным клубом страны «Андерлехтом» и «Генком» будет переигран из-за грубой судейской ошибки. Такое решение принял дисциплинарный совет Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

Сама игра состоялась еще 23 декабря в Брюсселе и закончилась победой «Андерлехта» со счетом 2:1. На 19-й минуте главный арбитр Натан Вербомен назначил пенальти в ворота хозяев после того, как их футболист сыграл рукой в своей штрафной. К мячу подошел полузащитник «Генка» Брайан Хейнен, но его удар отразил Каспер Шмейхель. А первым на добивании оказался нигериец Йира Сор, который и открыл счет в игре.

Натан Вербомен | Источник: Кадр из трансляции

Тем не менее главный арбитр отменил гол футболиста «Генка» из-за того, что тот преждевременно вбежал в штрафную. Примечательно, что ни Вербомен, ни лайнсмены, ни видеоассистенты не обратили внимание, что раньше времени линию пересекли и два футболиста «Андерлехта» — полузащитники Яри Версхарен и Марио Струйкенс. Вместо того, чтобы дать «Генку» перебить пенальти, главный арбитр позволил хозяевам исполнить свободный удар.

Уже во втором тайме «Андерлехт» довел дело до победы. На 70-й минуте хозяева пропустили гол от Алье Фадеры, но быстро сравняли благодаря точному удару Тео Леони, а в добавленное время вырвали победу усилиями экс-вингера «Рубина» Андерса Дрейера.

На следующий день, 24 декабря, Департамент судейства KBVB признал, что во время матча была допущена человеческая ошибка, но посчитал, что никаких оснований для переигровки нет. «Генк» же обжаловал это решение, и дисциплинарный совет Королевской бельгийской футбольной ассоциации занял его сторону — теперь игра будет проведена заново.

«Дисциплинарный совет профессионального футбола принял решение, что игра должна быть переиграна. Совет согласился с аргументом “Генка” о том, что официальные лица игры неправильно применили правила в эпизоде с пенальти. “Генк” надеется, что в ближайшее время будет определена дата для переигровки матча», — отмечается в заявлении на официальном сайте клуба.

На самом деле в Бельгии произошел уникальный прецедент — впервые в истории футбола матч может быть переигран из-за судейской ошибки. До этого дисциплинарные советы разных стран применяли санкции в отношении арбитров, но вот до переигровки дело никогда не доходило.

«Мы рады, что доверие к бельгийскому футболу восторжествовало», — заявил адвокат Йохем Мартенс, который представлял интересы «Генка». — Все видели видеозапись и недоумевали, как такое могло произойти. Решающий элемент фазы — позиция игрока «Андерлехта» — не был оценен. Это ошибка, противоречащая применению правил".

Источник: Кадр из трансляции

Момент с пробитием пенальти на 19-й минуте. Полузащитники Яри Версхарен и Марио Струйкенс тоже пересекли линию раньше времени.

«Андерлехт», естественно, от такого решения впал в недоумение и заявил, что собирается подать апелляцию. Адвокат клуба Вальтер Дамен сказал: «Дисциплинарный совет фактически говорит, что любая ошибка судьи отныне может быть наказана как ошибка против правил игры. И что всем арбитрам на самом деле следует уделять гораздо больше времени, прежде чем принимать решение на поле».

Дамен считает, что это может стать опасным прецедентом: «Так можно открыть ящик Пандоры, — сказал он. — Мы расстроены этим решением и обязательно подадим апелляцию. Только, на данный момент, неясно, куда нам следует обратиться с этой просьбой. В разных местах нам дают разные советы. К сожалению, это какофония правил, в которых сами органы ассоциации не могут разобраться. Мы не будем торопиться и посмотрим, каким будет следующий шаг, но то, что мы не остановимся на достигнутом, совершенно ясно».

Адвокат «Генка» Йохем Мартенс, в свою очередь, категорически не согласен с рассуждениями Дамена о том, что это может стать прецедентом для оспаривания многих других судейских решений: «Я думаю, что это подстрекательское заявление, которое неверно, — говорит он. — Дисциплинарный совет проводит четкое различие между тем, когда матч может быть переигран. Только в случае неправильного применения правил, а не тогда, когда он чего-то не видит. Понятие “человеческая ошибка” даже не прописано в правилах».

В любом случае, уникальный прецедент в Бельгии наверняка дойдет до чиновников в УЕФА. Интересно, как они отреагируют на этот непростой эпизод. Возможно, все это приведет и к изменениям в футбольных правилах. А что вы думаете по этому поводу?

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«Андерлехт» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Жюпиле Про-лиги, набрав 43 очка после 21-го тура. «Генк» же с 35 баллами расположился на пятой строчке.