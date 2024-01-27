Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Эмполи
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ницца
Метц
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас
Реал
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
52
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
00
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
17:00
Аталанта
Удинезе
20
26.01
Кальяри
Торино
12
21.01
Лечче
Ювентус
03
21.01
Салернитана
Дженоа
12
21.01
Эмполи
Монца
30
21.01
Фрозиноне
Кальяри
31
20.01
Удинезе
Милан
23
20.01
Рома
Верона
21
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:05 (мск), источник: Газета.Ру

Миранчук забил второй мяч за «Аталанту» в Серии А в текущем сезоне

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поразил ворота «Удинезе» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аталанта
УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

28-летний воспитанник «Локомотива» отличился на 33-й минуте игры, замкнув передачу 22-летнего бельгийца Шарля де Кетеларе. Благодаря этому мячу команда под руководством Джанпьеро Гасперини повела в счете, 1:0.

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 22, 27.01.2024, 17:00

Аталанта2Удинезе0

С декабря 2023 года россиянин забил три мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 17 матчей во всех турнирах.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, после чего вернулся в «Аталанту».

 Песков объяснил, почему Путин часто посещает Калининградскую область
«Было мучение»: Руслан Белый* о работе в Comedy Club
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь