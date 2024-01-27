Миранчук забил второй мяч за «Аталанту» в Серии А в текущем сезоне
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поразил ворота «Удинезе» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поразил ворота «Удинезе» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
28-летний воспитанник «Локомотива» отличился на 33-й минуте игры, замкнув передачу 22-летнего бельгийца Шарля де Кетеларе. Благодаря этому мячу команда под руководством Джанпьеро Гасперини повела в счете, 1:0.
С декабря 2023 года россиянин забил три мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 17 матчей во всех турнирах.
Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, после чего вернулся в «Аталанту».