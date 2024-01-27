«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано», Захарян был заменен из-за травмы

Источник: Кадр из трансляции

Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0.

Команды забитыми мячами не отметились, при этом на 29-й минуте матча Арсен Захарян покинул поле из-за травмы. Арсен присел на газон и схватился за голеностоп. Прихрамывая, он ушёл за бровку поля. Вместо него появился испанский полузащитник Брайс Мендес. Позже пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что россиянин получил растяжения связок голеностопа левой ноги.