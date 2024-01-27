Любительский клуб пробился в ⅛ финала Кубка Англии
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Любительский клуб «Мейдстон» пробился в ⅛ финала Кубка Англии по футболу.
Любительский клуб «Мейдстон» пробился в ⅛ финала Кубка Англии по футболу.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Мейдстон», выступающий в любительском шестом по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу, пробился в ⅛ финала Кубка страны, победив на выезде «Ипсвич Таун».
Встреча четвертого раунда, прошедшая в Ипсвиче в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Джексон Рейнолдс (43-я минута) и Сэм Корн (66), у хозяев мяч забил Джереми Сармиенто (56).
Футболисты «Ипсвича» нанесли 38 ударов по воротам соперника, 13 из которых в створ, а «Мейдстон» — два удара, и оба оказались результативными.
«Мейдстон» стал третьим участником ⅛ финала Кубка Англии после «Борнмута» и «Манчестер Сити».