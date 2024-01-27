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19:00 (мск), источник: ТАСС

Миранчук забил победный гол за «Аталанту» в матче чемпионата Италии по футболу с «Удинезе»

ТАСС, 27 января. «Аталанта» дома со счетом 2:0 обыграла «Удинезе» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Бергамо.

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Источник: Соцсети

В составе победителей голы забили Алексей Миранчук (33-я минута) и Джанлука Скамакка (45+1).

Миранчук был заменен на 88-й минуте. Он забил третий гол в текущем сезоне за «Аталанту» и второй в чемпионате Италии. Всего российский полузащитник провел за клуб из Бергамо 18 матчей во всех турнирах и отметился также 5 голевыми передачами.

«Аталанта» благодаря победе поднялась на четвертое место турнирной таблицы, команда набрала 36 очков в 21 матче. «Удинезе» идет на 16-м месте с 18 очками после 22 встреч. В следующем матче «Аталанта» примет «Лацио» 4 февраля, «Удинезе» днем ранее дома сыграет с «Монцей».

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Первый тайм: 2:0
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