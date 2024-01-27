Миранчук забил победный гол за «Аталанту» в матче чемпионата Италии по футболу с «Удинезе»

Миранчук был заменен на 88-й минуте. Он забил третий гол в текущем сезоне за «Аталанту» и второй в чемпионате Италии. Всего российский полузащитник провел за клуб из Бергамо 18 матчей во всех турнирах и отметился также 5 голевыми передачами.