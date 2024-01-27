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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» на выезде обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Бавария».

Аугсбург
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Александар Павлович. В концовке тайма защитник Альфонсо Дэвис увеличил преимущество гостей. На 52-й минуте нападающий Эрмедин Демирович отыграл один мяч «Аугсбурга». На 61-й минуте отличился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 88-й минуте нападающий хозяев Свен Михель не реализовал пенальти. В концовке встречи Эрмедин Демирович оформил дубль, забив с 11-метровой отметки.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 19 матчей. «Аугсбург» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (48).

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