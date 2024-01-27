«Бавария» на выезде обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги

Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Александар Павлович. В концовке тайма защитник Альфонсо Дэвис увеличил преимущество гостей. На 52-й минуте нападающий Эрмедин Демирович отыграл один мяч «Аугсбурга». На 61-й минуте отличился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 88-й минуте нападающий хозяев Свен Михель не реализовал пенальти. В концовке встречи Эрмедин Демирович оформил дубль, забив с 11-метровой отметки.