«Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом» и вышел на первое место в Ла Лиге

Команды играли на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Гости одержали волевую победу — 2:1.

Счёт в матче был открыт на 53-й минуте. Полузащитник «Лас-Пальмас» Хавьер Муньос вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал счёт 1:1. На 84-й минуте французский полузащитник Орельен Тчуамени вывел «Реал» вперёд и принёс клубу победу.