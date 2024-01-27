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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эвертон» вылетел из Кубка Англии

«Эвертон» проиграл «Лутону» и вылетел из Кубка Англии по футболу.

Эвертон
Лутон Таун
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Лестер
Бирмингем Сити
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Источник: Reuters

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболисты «Эвертона» не смогли пройти в ⅛ финала Кубка Англии, уступив на своем поле «Лутон Таун» в матче четвертого раунда.

Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу «шляпникам» принес гол Кали Вудроу на шестой добавленной к основному времени минуте. В первом тайме мяч в свои ворота срезал украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко (39-я минута), а у «ирисок» голом отметился Джек Харрисон (55).

«Брайтон энд Хоув Альбион» вышел в ⅛ финала Кубка Англии, разгромив на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:2. У победителей хет-трик оформил Жуан Педро (29, 52 и 67), забивший два мяча с пенальти, также отличились Факундо Буонанотте (14) и Данни Уэлбек (90+7). У «Шеффилда» мячи забили Густаво Хамер (44) и Уильям Осула (45+8).

Также участником ⅛ финала стал вылетевший в прошлом сезоне из Английской премьер-лиги «Лестер Сити», который разгромил «Бирмингем Сити» со счетом 3:0. «Лидс Юнайтед» сыграл вничью с «Плимут Аргайл» со счетом 1:1, судьба путевки в этой паре определится по итогам переигровки.

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