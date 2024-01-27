«Эвертон» вылетел из Кубка Англии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболисты «Эвертона» не смогли пройти в ⅛ финала Кубка Англии, уступив на своем поле «Лутон Таун» в матче четвертого раунда.

Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу «шляпникам» принес гол Кали Вудроу на шестой добавленной к основному времени минуте. В первом тайме мяч в свои ворота срезал украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко (39-я минута), а у «ирисок» голом отметился Джек Харрисон (55).

«Брайтон энд Хоув Альбион» вышел в ⅛ финала Кубка Англии, разгромив на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:2. У победителей хет-трик оформил Жуан Педро (29, 52 и 67), забивший два мяча с пенальти, также отличились Факундо Буонанотте (14) и Данни Уэлбек (90+7). У «Шеффилда» мячи забили Густаво Хамер (44) и Уильям Осула (45+8).