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22:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» вдесятером не удержал победу над «Эмполи»

«Ювентус» дома сыграл вничью с «Эмполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Ювентус
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Источник: Reuters

Хозяева с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Аркадиуша Милика.

В начале второго тайма туринцы открыли счет в матче после удара Душана Влаховича. На 70-й минуте гости сравняли счет — дальним ударом отличился Томмазо Бальданци.

«Ювентус» набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице серии А. У «Интера» (2-е место) — 51 очко и два матча в запасе.

«Эмполи» — на предпоследнем 17-м месте в таблице с 17 очками.

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