«Ювентус» вдесятером не удержал победу над «Эмполи»

Хозяева с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Аркадиуша Милика.

В начале второго тайма туринцы открыли счет в матче после удара Душана Влаховича. На 70-й минуте гости сравняли счет — дальним ударом отличился Томмазо Бальданци.

«Ювентус» набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице серии А. У «Интера» (2-е место) — 51 очко и два матча в запасе.