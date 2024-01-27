«Барселона» уступила «Вильярреалу», каталонцы отыгрались с 0:2, но пропустили три гола в концовке матча
«Барселона» дома проиграла «Вильярреалу» в матче 22-го тура Ла Лиги — 3:5.
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«Барселона» дома проиграла «Вильярреалу» в матче 22-го тура Ла Лиги — 3:5.
Гости забили по одному голу в концовке первого и в начале второго таймов. У «желтой субмарины» отметились — Жерар Морено и Ильяс Ахомаш.
Каталонцы забили три мяча с 60-й по 71-ю минуту. За хозяев забивали Илкай Гюндоган, Педри и Эрик Байи (автогол).
В концовке матча «Вильярреал» сравнял счет в матче благодаря голу Гонсалу Гедеша, а на 90+9-й минуте удар Александера Сорлота принес гостям победу. Точку в игре поставил Хосе Моралес, забив пятый гол «Вильярреала».
Команда Хави с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» — 23 очка и 14-я строчка таблицы чемпионата Испании.