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22:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» уступила «Вильярреалу», каталонцы отыгрались с 0:2, но пропустили три гола в концовке матча

«Барселона» дома проиграла «Вильярреалу» в матче 22-го тура Ла Лиги — 3:5.

Барселона
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Гости забили по одному голу в концовке первого и в начале второго таймов. У «желтой субмарины» отметились — Жерар Морено и Ильяс Ахомаш.

Каталонцы забили три мяча с 60-й по 71-ю минуту. За хозяев забивали Илкай Гюндоган, Педри и Эрик Байи (автогол).

В концовке матча «Вильярреал» сравнял счет в матче благодаря голу Гонсалу Гедеша, а на 90+9-й минуте удар Александера Сорлота принес гостям победу. Точку в игре поставил Хосе Моралес, забив пятый гол «Вильярреала».

Команда Хави с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» — 23 очка и 14-я строчка таблицы чемпионата Испании.

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3:5
Первый тайм: 0:1
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