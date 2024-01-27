«Барселона» уступила «Вильярреалу», каталонцы отыгрались с 0:2, но пропустили три гола в концовке матча

Гости забили по одному голу в концовке первого и в начале второго таймов. У «желтой субмарины» отметились — Жерар Морено и Ильяс Ахомаш.

Каталонцы забили три мяча с 60-й по 71-ю минуту. За хозяев забивали Илкай Гюндоган, Педри и Эрик Байи (автогол).

В концовке матча «Вильярреал» сравнял счет в матче благодаря голу Гонсалу Гедеша, а на 90+9-й минуте удар Александера Сорлота принес гостям победу. Точку в игре поставил Хосе Моралес, забив пятый гол «Вильярреала».